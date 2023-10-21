Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Tertinggal 0-1

SAMARINDA – Persib Bandung saat ini tertinggal 0-1 dari Borneo FC di babak pertama laga pekan ke-16 Liga 1 2023-2024, pada Sabtu (21/10/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, Pangeran Biru tertinggal gara-gara gol Leo Guntara pada menit ke-15.

Jalannya Pertandingan

Ini menjadi laga yang sengit mengingat keduanya merupakan tim papan atas klasemen Liga 1 2023-2024. Terbukti, kedua tim langsung tampil ngotot sejak babak pertama dimulai.

Baru dua menit pertandingan berjalan, Adam Alis Setyano langsung menebar ancaman ke gawang Teja Paku Alam. Beruntung tembakannya masih meleset.

Persib tak tinggal diam, striker andalan mereka, David Da Silva, juga ikut menebar ancaman lewat sepakan tajamnya. Namun hasilnya masih sama-sama nihil.

Kedua tim saling tebar ancaman. Intensitas permainan berlangsung cepat. Borneo FC pun tak lama sukses memetik keunggulan lebih dulu di menit ke-14 lewat gol yang dicetak Leo Guntara, skor 1-0.

Dominasi Pesut Etam-julukan Borneo- kian terasa setelah unggul. Borneo menguasai permainan di babak pertama. Aksi Stefano Lilipaly dan Terens Puhiri terus menggedor lini pertahanan Persib.