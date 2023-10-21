Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Mantan Pemain Asuhan Bojan Hodak yang Mungkin Dibawa ke Persib Bandung, Nomor 1 Bisa Pertajam Lini Serang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |19:51 WIB
5 Mantan Pemain Asuhan Bojan Hodak yang Mungkin Dibawa ke Persib Bandung, Nomor 1 Bisa Pertajam Lini Serang
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

TERDAPAT 5 mantan pemain asuhan Bojan Hodak yang mungkin dibawa ke Persib Bandung pada bursa transfer paruh musim nanti. Sebab diprediksi Persib akan mencoba mendatangkan pemain yang dapat mendongkrak performa Maung Bandung di Liga 1 2023-2024.

Tentunya bukan sembarang pemain yang akan didatangkan Persib. Bojan Hodak selaku pelatih Persib pun memiliki kekuatan untuk menentukan pemain yang ia inginkan.

Amannya, Bojan Hodak akan memanggil para pemain yang pernah ia asuh kala masih membela klub-klub sebelumnya. Lantas siapa saja pemain tersebut?

Berikut 5 Mantan Pemain Asuhan Bojan Hodak yang Mungkin Dibawa ke Persib Bandung:

5. Paulo Josue

Paulo Josue

Paulo Joseu adalah mantan pemain pemain asuhan Bojan Hodak saat di Kuala Lumpur City FC. Josue sendiri merupakan kapten Kuala Lumpur City.

Bermain sebagai gelandang serang, pemain naturalisasi Timnas Malaysia justru mampu menjadi top skor dan assist untuk klub tersebut di Liga Super Malaysia sejauh ini.

Josue tercatat sudah mencatatkan delapan gol dan enam assist dari 19 laga yang sudah dimainkan bersama Kuala Lumpur City di Liga Super Malaysia 2023.

4. Romel Morales

Romel Morales

Moraes saat ini merupakan striker andalan Kuala Lumpur City. Tercatat ia sudah mencetak delapan gol di Liga Super Malaysia 2023, memimpin top skor Kuala Lumpur City bersama Paulo Josue.

Dari hasil penampilannya di bawah asuhan Bojan, striker asal Kolombia itu mencatatkan 14 gol dan 5 assist. Moraes jelas bisa menjadi alternatif bagi Persib jika ingin striker asing baru.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639595/petenis-indonesia-janice-tjen-juara-chennai-open-2025-our.webp
Petenis Indonesia Janice Tjen Juara Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/pembalap_indonesia_kiandra_ramadhipa_meraih_keme.jpg
Komentar Haru Kiandra Ramadhipa Usai Juara di Barcelona: Ini untuk Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement