5 Mantan Pemain Asuhan Bojan Hodak yang Mungkin Dibawa ke Persib Bandung, Nomor 1 Bisa Pertajam Lini Serang

TERDAPAT 5 mantan pemain asuhan Bojan Hodak yang mungkin dibawa ke Persib Bandung pada bursa transfer paruh musim nanti. Sebab diprediksi Persib akan mencoba mendatangkan pemain yang dapat mendongkrak performa Maung Bandung di Liga 1 2023-2024.

Tentunya bukan sembarang pemain yang akan didatangkan Persib. Bojan Hodak selaku pelatih Persib pun memiliki kekuatan untuk menentukan pemain yang ia inginkan.

Amannya, Bojan Hodak akan memanggil para pemain yang pernah ia asuh kala masih membela klub-klub sebelumnya. Lantas siapa saja pemain tersebut?

Berikut 5 Mantan Pemain Asuhan Bojan Hodak yang Mungkin Dibawa ke Persib Bandung:

5. Paulo Josue





Paulo Joseu adalah mantan pemain pemain asuhan Bojan Hodak saat di Kuala Lumpur City FC. Josue sendiri merupakan kapten Kuala Lumpur City.

Bermain sebagai gelandang serang, pemain naturalisasi Timnas Malaysia justru mampu menjadi top skor dan assist untuk klub tersebut di Liga Super Malaysia sejauh ini.

Josue tercatat sudah mencatatkan delapan gol dan enam assist dari 19 laga yang sudah dimainkan bersama Kuala Lumpur City di Liga Super Malaysia 2023.

4. Romel Morales





Moraes saat ini merupakan striker andalan Kuala Lumpur City. Tercatat ia sudah mencetak delapan gol di Liga Super Malaysia 2023, memimpin top skor Kuala Lumpur City bersama Paulo Josue.

Dari hasil penampilannya di bawah asuhan Bojan, striker asal Kolombia itu mencatatkan 14 gol dan 5 assist. Moraes jelas bisa menjadi alternatif bagi Persib jika ingin striker asing baru.