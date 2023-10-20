Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs RANS Nusantara, Macan Kemayoran Perkuat Hal Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |17:18 WIB
Sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA - Persija Jakarta terus mempersiapkan diri jelang menghadapi RANS Nusantara di pekan ke-16 Liga 1 2023-2024. Setelah melatih fisik, kini tim berjuluk Macan Kemayoran itu memperkuat taktikal permainan mereka.

Ya, Persija Jakarta akan bersua RANS Nusantara di laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 22 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB mendatang.

Laga tersebut penting bagi Macan Kemayoran yang sedang mencari poin penuh. Diketahui, Persija belum menang dalam tiga pekan sebelumnya. Mereka ditahan imbang Bali United (1-1), Persis Solo (2-2), dan Barito Putera (1-1).

Persija Jakarta

Menurut pemaparan penggawa Persija, Resky Fandu pelatih Thomas Doll sedang mematangkan taktikal menjelang laga kontra RANS. Sebab diharapkan taktik yang diterapkan Doll bisa berjalan sempurna kala menjamu RANS.

"Pekan kemarin bisa dibilang kami lebih fokus latihan peningkatan fisik, jelang beberapa hari melawan RANS kami sudah mulai banyak berlatih taktikal," kata Resky dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (20/10/2023).

