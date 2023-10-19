Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Panik Ranking FIFA Timnas Indonesia Melesat: Malaysia Mulai Didekati!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |16:41 WIB
Media Malaysia Panik Ranking FIFA Timnas Indonesia Melesat: Malaysia Mulai Didekati!
Media Malaysia panik ranking FIFA Timnas Indonesia naik. (Foto: Instagram/@fa.bruneidarussalam)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, panik ranking FIFA Timnas Indonesia melonjak dua posisi (147 ke 145 dunia) pada Oktober 2023. Makan Bola panik karena ranking FIFA Timnas Malaysia (137) mulai didekati Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia mendapatkan 16,95 poin di ranking FIFA Oktober 2023 setelah dua kali menang atas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain naik ranking, hasil ini juga membuat Skuad Garuda menembus putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Media Malaysia panik ranking FIFA Timnas Indonesia naik

(Media Malaysia panik ranking FIFA Timnas Indonesia naik. (Foto: Makan Bola)

Skuad Garuda akan berhadapan dengan Filipina, Irak, dan Vietnam di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika terus konsisten, Timnas Indonesia berpeluang menyalip Malaysia di ranking FIFA.

Timnas Malaysia sendiri baru saja kalah dari Tajikistan (0-2) di final Pestabola Malaysia dan diprediksi turun tiga peringkat.

“Keberhasilan luar biasa ini membuat musuh tradisional Malaysia mendekati posisi Macan Malaya setelah menaiki dua anak tangga,” tulis laporan Makan Bola, dikutip pada Kamis (19/10/2023).

“Indonesia saat ini mengumpulkan 1069.82 poin dan menghuni tangga ke-145 dunia sementara Malaysia di tangga ke-137 dunia dengan 1096.72 poin,” sambung laporan tersebut.

Halaman:
1 2
      
