HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Pilihan Utama Shin Tae-yong di Lini Belakang Timnas Indonesia, Rizky Ridho Senang

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |11:14 WIB
Jadi Pilihan Utama Shin Tae-yong di Lini Belakang Timnas Indonesia, Rizky Ridho Senang
Pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)
A
A
A

JAKARTA – Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho senang karena kerap diandalkan pelatih Shin Tae-yong di lini belakang Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Tentunya Rizky Ridho mau hal tersebut tetap bertahan, karena itu ia akan berusaha sebaik mungkin konsisten bermain baik kala menjaga lini pertahanan Garuda.

Ya, Rizky Ridho sudah tampil reguler di skuad Merah Putih meski baru berusia 21 tahun dan memiliki banyak pesaing di lini belakang Timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta itu kini terhitung sudah mengemas 25 penampilan bersama Timnas Indonesia.

Tak hanya kukuh di lini belakang, Ridho juga kerap aktif membantu pembangunan serangan, bahkan mencetak gol. Terkini, eks pemain Persebaya Surabaya itu mencetak dua gol di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Brunei Darussalam.

Hebatnya lagi, pada leg kedua yang digelar pada Selasa 17 Oktober 2023 silam, Ridho mencetak gol lewat tembakan keras. Perlu dicatat bahwa umumnya pemain berposisi bek tengah mencetak gol lewat tandukan.

Rizky Ridho

Ridho pun membantu Timnas Indonesia menang agregat telak 12-0 atas Brunei Darussalam dan melaju ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kepiawaian membaca permainan serta insting menyerang, tak ayal Ridho terus dipercaya mengisi pos bek tengah Timnas Indonesia.

Ridho pun berharap dirinya terus konsisten bersama skuad Garuda. Dia bertekad untuk menambah pundi-pundi caps bersama Tim Merah Putih.

Halaman:
1 2
      
