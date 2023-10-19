Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Jay Idzes Langsung Main?

Berikut prediksi line up Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di kandang lawan pada Kamis, 16 November 2023.

Demi membuka peluang lolos ke babak ketiga, pantang bagi Timnas Indonesia kalah di laga ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun meminta para pemain tampil percaya diri, mengingat lawan yang dihadapi merupakan salah satu tim kuat Asia.

“Pada laga pertama kami akan melawan Irak dalam laga tandang, tentu saja Irak lebih kuat ketimbang Timnas Indonesia,” kata Shin Tae-yong kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta.

“Jadi yang terpenting pemain harus lebih percaya diri, bahkan mereka harus berani bermain di daerah lawan,” lanjut Shin Tae-yong.

Lantas, formasi apa yang dipilih Shin Tae-yong untuk laga melawan Irak? Shin Tae-yong kemungkinan besar menurunkan formasi 3-4-1-2. Lantas, apakah Jay Idzes sudah masuk skuad untuk laga melawan Irak?

Berhubung proses naturalisasi Jay Idzes masih di Kemenkumham, kecil peluang bagi pemain Venezia ini turun di laga melawan Irak. Diprediksi paling cepat, Jay Idzes ambil bagian saat Timnas Indonesia mentas di matchday ketiga melawan Vietnam pada Maret 2024.