Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kapan Bursa Transfer Liga 1 Indonesia Dibuka?

Hafid Fuad , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |05:32 WIB
Kapan Bursa Transfer Liga 1 Indonesia Dibuka?
Wiljan Pluim sudah berpindah klub meski bursa transfer Liga 1 belum resmi dibuka (Foto: Instagram/@borneofc.id)
A
A
A

KAPAN bursa transfer Liga 1 dibuka menjadi pertanyaan besar bagi penggemar klub-klub di Tanah Air. Rasa penasaran ini sangat wajar karena beberapa nama pemain sudah mulai dilirik klub lain dan bahkan sudah ada yang berpindah meski belum bermain.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (14/10/2023), bursa transfer Liga 1 2023-2024 untuk paruh musim akan mulai dibuka pada 1-28 November nanti. Itu artinya, bursa transfer dibuka setelah pekan ke-17 Liga 1 2023-2024 rampung.

Wiljan Pluim resmi dikontrak Borneo FC (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Dengan demikian, klub peserta Liga 1 baru secara resmi diizinkan berburu pemain mulai 1 November nanti. Namun, faktanya, beberapa klub sudah mulai tancap gas berburu pemain jelang bursa transfer putaran kedua dibuka.

Alhasil sejumlah isu transfer pemain langsung dihembuskan. Bursa transfer nanti akan menjadi momen penting bagi para peserta khususnya untuk bongkar pasang komposisi tim. Para peserta masih punya peluang mengubah peringkatnya di klasemen saat putaran kedua nanti.

Terlebih, di musim ini terdapat persaingan yang ketat antara tim peserta. Jarak poin tidak begitu jauh. Di papan atas, secara perolehan poin masih bisa saling berkejaran hingga akhir musim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1636923/carlos-yulo-rebut-medali-emaskejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-nuj.webp
Carlos Yulo Rebut Medali EmasÂ Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/juventus_vs_lazio.jpg
Juventus Dihantam Lazio, Igor Tudor Semprot Dua Pemain!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement