Kapan Bursa Transfer Liga 1 Indonesia Dibuka?

KAPAN bursa transfer Liga 1 dibuka menjadi pertanyaan besar bagi penggemar klub-klub di Tanah Air. Rasa penasaran ini sangat wajar karena beberapa nama pemain sudah mulai dilirik klub lain dan bahkan sudah ada yang berpindah meski belum bermain.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (14/10/2023), bursa transfer Liga 1 2023-2024 untuk paruh musim akan mulai dibuka pada 1-28 November nanti. Itu artinya, bursa transfer dibuka setelah pekan ke-17 Liga 1 2023-2024 rampung.

Dengan demikian, klub peserta Liga 1 baru secara resmi diizinkan berburu pemain mulai 1 November nanti. Namun, faktanya, beberapa klub sudah mulai tancap gas berburu pemain jelang bursa transfer putaran kedua dibuka.

Alhasil sejumlah isu transfer pemain langsung dihembuskan. Bursa transfer nanti akan menjadi momen penting bagi para peserta khususnya untuk bongkar pasang komposisi tim. Para peserta masih punya peluang mengubah peringkatnya di klasemen saat putaran kedua nanti.

Terlebih, di musim ini terdapat persaingan yang ketat antara tim peserta. Jarak poin tidak begitu jauh. Di papan atas, secara perolehan poin masih bisa saling berkejaran hingga akhir musim.