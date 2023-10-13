Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Terancam Kena Hukuman Cambuk 100 Kali jika Masuk Iran, Ini Penyebabnya!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |19:56 WIB
Cristiano Ronaldo Terancam Kena Hukuman Cambuk 100 Kali jika Masuk Iran, Ini Penyebabnya!
Cristiano Ronaldo di laga Persepolis vs Al Nassr. (Foto: Al Nassr)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo terancam kena hukuman cambuk 100 kali jika masuk Iran lagi. Penyebabnya, Ronaldo kedapatan merangkul seorang seniman perempuan asal Iran, yakni Fatemeh.

Momen itu terjadi belum lama ini, tepatnya kala Ronaldo melakoni laga lanjutan Liga Champions Asia 2023-2024. Al Nassr diketahui harus berhadapan dengan klub Iran, Persepolis, di Stadion Azadi, Teheran, pada 20 September 2023 dini hari WIB. Laga itu dimenangkan Al Nassr dengan skor 2-0.

Cristiano Ronaldo dan Fatemeh

Di sela-sela kunjungan Al Nassr ke Iran, Ronaldo dikabarkan bertemu dengan Fatemeh. Momen pertemuan itu pun terabadikan dalam sebuah foto yang tersebar di media sosial.

Dalam foto itu, Ronaldo yang mengenakan kaus hitam putih merangkul Fatemeh. Fatemeh sendiri tengah terduduk mengenakan baju merah dan kerudung putih. Foto ini pun dikabarkan memicu reaksi besar di Iran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636861/hasil-dan-klasemen-liga-inggris-liverpool-terpuruk-usai-ditekuk-brentford-terlempar-dari-zona-liga-champions-ebo.webp
Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Liverpool Terpuruk usai Ditekuk Brentford, Terlempar dari Zona Liga Champions
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/brentford_merayakan_kemenangan_3_2_atas_liverpool.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Brentford Taklukkan Liverpool, MU Libas Brighton 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement