Cristiano Ronaldo Terancam Kena Hukuman Cambuk 100 Kali jika Masuk Iran, Ini Penyebabnya!

CRISTIANO Ronaldo terancam kena hukuman cambuk 100 kali jika masuk Iran lagi. Penyebabnya, Ronaldo kedapatan merangkul seorang seniman perempuan asal Iran, yakni Fatemeh.

Momen itu terjadi belum lama ini, tepatnya kala Ronaldo melakoni laga lanjutan Liga Champions Asia 2023-2024. Al Nassr diketahui harus berhadapan dengan klub Iran, Persepolis, di Stadion Azadi, Teheran, pada 20 September 2023 dini hari WIB. Laga itu dimenangkan Al Nassr dengan skor 2-0.

Di sela-sela kunjungan Al Nassr ke Iran, Ronaldo dikabarkan bertemu dengan Fatemeh. Momen pertemuan itu pun terabadikan dalam sebuah foto yang tersebar di media sosial.

Dalam foto itu, Ronaldo yang mengenakan kaus hitam putih merangkul Fatemeh. Fatemeh sendiri tengah terduduk mengenakan baju merah dan kerudung putih. Foto ini pun dikabarkan memicu reaksi besar di Iran.