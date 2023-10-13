Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Argentina vs Paraguay di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Lionel Main di Babak Kedua, La Albiceleste Menang 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |08:07 WIB
Hasil Timnas Argentina vs Paraguay di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Lionel Main di Babak Kedua, <i>La Albiceleste</i> Menang 1-0
Aksi Lionel messi di laga Argentina vs Paraguay. (Foto: Reuters)
A
A
A

BUENOS AIRES – Tim Nasional (Timnas) Argentina memastikan diri menang atas Paraguay di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL, pada Jumat (13/10/2023) pagi WIB. Bermain di Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina, tim berjuluk La Albiceleste itu menang dengan skor tipis 1-0.

Dalam laga tersebut Lionel Messi baru dimainkan di babak kedua, tepatnya pada menit 53. Karena hanya sedikit menit bermain yang dimiliki, Messi gagal berkontribusi dan untungnya Nicolas Otamendi sudah mencetak gol sejak menit ketiga.

Berkat kemenangan itu Argentina kini bertengger di peringkat pertama dengan 9 poin dari tiga laga. Sedangkan Paraguay justru menempati posisi dua terakhir alias di urutan sembilan dengan 1 poin.

Jalannya Pertandingan

Timnas Argentina memulai pertandingan dengan permainan ofensif, menekan pertahanan Paraguay. Tim asuhan Lionel Scaloni itu akhirnya berhasil membuka keunggulan lewat Nicolas Otamendi (3’) yang memanfaatkan umpan Rodrigo De Paul.

Setelah gol itu, Argentina kembali menekan pertahanan Paraguay dan menutup semua ruang untuk serangan balik. Alhasil, Miguel Almiron dan kolega kesulitan untuk mencari celah untuk memberikan perlawanan.

Lionel Messi di laga Argentina vs Paraguay

Memasuki pertengahan pertandingan, Paraguay hanya bisa pasrah dengan skema bertahan. Namun demikian, tim asuhan Daniel Gamero itu sukses membuat La Albiceleste kesulitan untuk menggandakan keunggulan.

Beberapa tembakan spekulatif serta serangan cepat dari Argentina mampu diantisipasi dengan baik oleh Paraguay. Akhirnya, Argentina hanya bisa mencetak satu gol ke gawang Paraguay pada babak pertama.

Halaman:
1 2
      
