Kenapa Arief Catur Kena Hukuman Berat dari PSSI?

KENAPA Arief Catur kena hukuman berat dari PSSI akan dibahas Okezone. Pemain Persebaya Surabaya itu disanksi larangan bermain dalam empat pertandingan serta denda Rp10 juta.

Hukuman yang harus diterima pemain bernama lengkap Arief Catur Pamungkas itu tidak main-main. Hal itu diumumkan usai Sidang Komite Disiplin PSSI pada 3 dan 4 Oktober 2023. Besarnya hukuman lalu diumumkan di situs resmi PSSI.

Lantas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Arief Catur? Dilansir dari laman resmi PSSI, bek berusia 24 tahun itu dinyatakan bersalah atas permainan kasar di laga Liga 1 2023-2024 antara Dewa United vs Persebaya Surabaya.

Ya, Arief menyikut kepala bagian belakang pemain Dewa United bernama Ady Setiawan pada pertandingan yang berlangsung 30 September 2023 di Stadion Indomilk Arena, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelanggaran itu nyaris berakibat fatal.

Ady sempat kolaps dan tidak sadarkan diri. Eks pemain Persebaya Surabaya itu langsung dilarikan ke rumah sakit atas insiden tersebut.