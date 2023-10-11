Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Afghanistan vs Timnas Futsal Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Lions of Khorasan Unggul 8-1

DAMMAM - Hasil babak pertama Timnas Futsal Afghanistan vs Timnas Futsal Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 sudah diketaui. Duel di Green Hall, Dammam, Arab Saudi, Kamis (11/10/2023) malam WIB, itu berakhir 8-1 di 20 menit awal

Sepanjang babak pertama, Afghanistan tak berhenti melancarkan serangan. Makau praktis hanya bisa bertahan. Alhasil, skor telak pun tercipta.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Gelombang serangan dilancarkan Afghanistan sejak menit awal. Mereka tak membiarkan bola lewat setengah lapangan permainan. Upaya untuk mencetak gol baru terjadi di menit keempat.

Seyed Hossein Mousavi sukses mencocor bola melewati penjagaan kiper So Ka Chon. Beberapa detik kemudian, ia mengemas gol keduanya.

Tertinggal dua gol, Makau berusaha menembus pertahanan Afghanistan. Peluang terbaik datang di menit ketujuh, tetapi bola masih melebar dari sasaran. Serangan itu harus dibayar mahal dengan gol ketiga Afghanistan.

Bahkan, Afghanistan menjauh 4-0 lewat hattrick Seyed di menit ke-10. Selang semenit, skor berubah menjadi 5-0. Namun, Makau memperkecil skor menjadi 1-5 lewat penalti Fong Chi Wa di menit ke-13. Akan tetapi, Afghanistan menambah tiga gol jelang babak pertama berakhir menjadi 8-1.