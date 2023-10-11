Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Afghanistan vs Timnas Futsal Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Lions of Khorasan Unggul 8-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |20:46 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Afghanistan vs Timnas Futsal Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: <i>Lions of Khorasan</i> Unggul 8-1
Timnas Futsal Afghanistan unggul 8-1 atas Makau di babak pertama (Foto: AFC)
A
A
A

DAMMAM - Hasil babak pertama Timnas Futsal Afghanistan vs Timnas Futsal Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 sudah diketaui. Duel di Green Hall, Dammam, Arab Saudi, Kamis (11/10/2023) malam WIB, itu berakhir 8-1 di 20 menit awal

Sepanjang babak pertama, Afghanistan tak berhenti melancarkan serangan. Makau praktis hanya bisa bertahan. Alhasil, skor telak pun tercipta.

Timnas Futsal Afghanistan vs Timnas Futsal Makau (Foto: RCTI Plus)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Gelombang serangan dilancarkan Afghanistan sejak menit awal. Mereka tak membiarkan bola lewat setengah lapangan permainan. Upaya untuk mencetak gol baru terjadi di menit keempat.

Seyed Hossein Mousavi sukses mencocor bola melewati penjagaan kiper So Ka Chon. Beberapa detik kemudian, ia mengemas gol keduanya.

Tertinggal dua gol, Makau berusaha menembus pertahanan Afghanistan. Peluang terbaik datang di menit ketujuh, tetapi bola masih melebar dari sasaran. Serangan itu harus dibayar mahal dengan gol ketiga Afghanistan.

Bahkan, Afghanistan menjauh 4-0 lewat hattrick Seyed di menit ke-10. Selang semenit, skor berubah menjadi 5-0. Namun, Makau memperkecil skor menjadi 1-5 lewat penalti Fong Chi Wa di menit ke-13. Akan tetapi, Afghanistan menambah tiga gol jelang babak pertama berakhir menjadi 8-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173067/black_steel_fc_juara_tiga_futsal_super_cup_2025_usai_menaklukkan_bintang_timur_surabaya_5_2-e0jI_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Evan Soumilena Hattrick, Black Steel FC Juara 3 Usai Gilas Bintang Timur Surabaya 5-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/51/3172927/fafage_banua_menyikat_bintang_timur_surabaya_5_4_di_futsal_super_cup_2025-iXV6_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Fafage Banua Sikat Bintang Timur Surabaya 5-4!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635949/dihukum-ioc-kemenpora-pastikan-indonesia-tetap-aktif-di-panggung-olahraga-internasional-vcl.webp
Dihukum IOC, Kemenpora Pastikan Indonesia Tetap Aktif di Panggung Olahraga Internasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/gfc_for_revenge.jpg
GFC For Revenge Catat Rekor 13.000 Penonton, Bukti Nyata Kebangkitan Tinju Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement