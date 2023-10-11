Sebelum Gabung Borneo FC, Wiljan Pluim Pernah Utarakan Niat Pensiun jika Tak Lagi Bersama PSM Makassar

SEBELUM gabung Borneo FC, Wiljan Pluim pernah utarakan niat pensiun jika tak lagi bersama PSM Makassar. Pemain asal Belanda itu mengaku ingin pulang ke Negeri Kincir angin dan menghabiskan waktu bersama keluarganya.

Juku Eja – julukan PSM – resmi mengumumkan perpisahan dengan pemain senior sekaliber Wiljan Pluim. Setelah tujuh tahun mengabdi, Pluim dan PSM Makassar memutuskan untuk mengakhiri kerja sama.

“Saat itu pun telah tiba. Cepat atau lambat dalam perjumpaan, pasti akan ada perpisahan. Setelah melalui proses diskusi panjang, PSM Makassar dan Pluim akhirnya bersepakat untuk mengakhiri kerjasama yang telah terjalin lebih dari tujuh tahun lamanya,” tulis akun Instagram resmi PSM Makassar (@psm_makassar), Selasa (10/10/2023).

Tak butuh waktu lama, rumor transfer pun langsung muncul. Gelandang berusia 34 tahun itu kabarnya diminati duo raksasa Liga 1, yakni Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Pluim akhirnya berlabuh ke Borneo FC pada Selasa (10/10/2023). Namun, sebelumnya, dia sempat mengutarakan ingin pensiun jika masa baktinya bersama PSM sudah habis.