Asnawi Mangkualam Cuma Main Setengah Jam, Jeonnam Dragons Menang Tipis 3-2 atas Ansan Greeners

Asnawi Mangkualam hanya bermain hingga menit ke-33 ketika Jeonnam Dragons menghadapi Ansan Greeners (Foto: Instagram/jeonnamdragons_fc)

ASNAWI Mangkualam cuma main setengah jam, namun Jeonnam Dragons tetap berhasil menang tipis dengan skor 3-2 atas Ansan Greeners pada Sabtu (7/10/2023) sore WIB.

Asnawi Mangkualam hanya bermain hingga menit ke-33 dalam laga kontra mantan timnya, Ansan Greeners, di Stadion Gwangyang, Jeonnam. Pemain Timnas Indonesia itu juga menerima kartu kuning tak lama sebelum ditarik keluar.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan bermain cukup sengit sejak babak pertama dimulai. Asnawi dan kolega tampil lebih menekan di awal membuat tim tamu kesulitan mencuri peluang.

Namun Ansan cukup merepotkan pertahanan Jeonnam. Tim tuan rumah pun berhasil mencetak gol lebih dulu di menit ke-16 lewat jasa Leonard Pllana.

Permainan pun berjalan cukup keras. Asnawi terpaksa harus melakukan pertahanan kuat yang membuatnya didera kartu kuning. Bek kesayangan Tim Merah Putih itu pun tak lama digantikan di menit ke-33.

Setelah ditinggal Asnawi, pertahanan Jeonnam seakan bolong. Terbukti, mereka pun kecolongan gol di pengujung babak pertama yang dicetak penggawa Ansan, Beom-Su Kim, skor imbang 1-1.

Babak Kedua

Belajar dari kesalahan, Jeonnam segera memperbaiki permainan mereka. Tim asuhan Lee Jang-kwan itu pun mampu unggul kembali setelah Valdívia sukses mencetak gol di menit ke-56.