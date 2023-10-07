Elkan Baggott Ungkap 3 Alasan Pilih Timnas Indonesia ketimbang Timnas Thailand

BEK Ipswich Town, Elkan Baggott, mengungkap 3 alasan memilih memperkuat Timnas Indonesia ketimbang Timnas Thailand. Dalam sebuah wawancara dengan Ipswich Town, Elkan Baggott mengungkapkan alasannya untuk membela Timnas Indonesia.

"Saya akan selalu bermain untuk Indonesia terutama karena keluarga saya. Setelah saya beberapa tahun tumbuh di sana, segera saya putuskan satu pilihan. Seperti kata ibu saya, itu (memilih Timnas Indonesia) adalah keputusan yang tepat,” kata Elkan Baggott mengutip dari laman resmi Ipswich Town.

Keputusan Elkan Baggott membela Timnas Indonesia disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Ia dianggap sebagai salah satu pemain muda yang potensial dan dapat membantu Indonesia meraih prestasi di masa depan.

Elkan Baggott sendiri lahir di Bangkok, Thailand, pada 23 Oktober 2002. Ia memiliki darah Inggris dari sang ayah dan Indonesia dari sang ibu. Karena itu, ia memiliki kesempatan untuk membela Timnas Thailand, Timnas Inggris, atau Timnas Indonesia. Namun, ada alasan yang lebih pasti kenapa Elkan Baggott lebih memilih memperkuat Timnas Indonesia.

Berikut 3 Alasan Elkan Baggott memilih Timnas Indonesia ketimbang Timnas Thailand:

3. Alasan Keluarga





Elkan Baggott memiliki hubungan yang dekat dengan ibunya yang berasal dari Indonesia. Ia mengaku ibunya adalah orang yang paling berpengaruh dalam keputusannya untuk membela Timnas Indonesia.

2. Alasan Emosional





Elkan Baggott tumbuh dan berkembang di Indonesia selama beberapa tahun. Ia mengaku Indonesia adalah Tanah Airnya dan sejak dulu berhasrat membela negaranya tersebut.