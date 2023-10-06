Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs Borneo FC: Singo Edan Tak Gentar Tren Positif Lawan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |15:29 WIB
Arema FC vs Borneo FC: Singo Edan Tak Gentar Tren Positif Lawan
Para penggawa Arema FC di sesi latihan bersama jelang hadapi Borneo FC (Foto: Instagram Arema FC)
A
A
A

GIANYAR - Arema FC akan menghadapi pimpinan klasemen sementara, Borneo FC pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Pelatih Arema FC, Fernando Valente, memastikan timnya tak gentar dengan tren positif lawan.

Arema FC akan menjamu Borneo FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (6/10/2023) 19.00 WIB. Pertandingan yang berat tentunya bagi Singo Edan, mengingat Pesut Etam -Borneo FC- sedang dalam tren positif dan berada di puncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Sementara Arema FC yang saat ini berada di posisi ke-16 jelas mengusung misi bangkit untuk keluar dari zona degradasi. Tapi di sisi lain, Borneo FC juga pastinya akan tampil maksimal untuk mempertahankan posisinya di peringkat atas. Sehingga laga ini pun akan menjadi laga yang sangat penting bagi kedua kesebelasan.

Valente pun sadar bahwa laga melawan Borneo FC ini akan menjadi laga yang berat. Tapi, pelatih asal Portugal ini yakin Arema FC bisa memberikan perlawanan yang berarti. Karena menurutnya Dendi Santoso dan kolega terus mengalami peningkatan di setiap laga.

"Dari pertandingan kemarin kita belajar akan lebih konsisten dan lebih fokus, terorganisir dan tentu saja harus percaya dengan ide yang harus kita jalankan," kata Valente, dikutip dari situs resmi LIB, Jumat (6/10/2023).

"Saya optimistis, pemain sudah menunjukkan peningkatan permainan di tim saya dan kepercayaan pemain yang diberikan pelatih," sambungnya.

