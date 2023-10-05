Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menilik Penyerang Keturunan yang Diincar Shin Tae-yong untuk Perkuat Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |09:02 WIB
Menilik Penyerang Keturunan yang Diincar Shin Tae-yong untuk Perkuat Timnas Indonesia!
Shin Tae-yong mencari penyerang ganas keturunan yang dapat memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

MENILIK penyerang ketuunan yang diincar Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Medio akhir pekan lalu, pengamat sepakbola Ronny Pangemanan menyebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mengupayakan mendaratkan penyerang keturunan untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Setelah banyak menaturalisasi banyak pemain belakang, Timnas Indonesia membutuhkan tambahan tenaga di barisan depan. Hal itu dibutuhkan agar Timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong memburu penyerang ganas keturunan untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia)

“Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di Timnas Indonesia. Mungkin pemain ini tak hanya bermain di tim senior tapi juga junior seperti Ivar Jenner dan juga Rafael Struick yang usianya di bawah 23 tahun,” kata Bung Ropan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan.

“Erick Thohir mengatakan akan mengupayakan mendatangkan pemain depan. Pemain ini diharapkan sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia di awal tahun depan. Karena itu, proses naturalisasi harus dilakukan dari sekarang,” lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini.

Menurut Bung Ropan, ada tiga pemain yang mungkin didekati PSSI. Mereka ialah Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard), Million Manhoef (Vittese Arnhem) dan Ilias Alhaft (FC Noah). Hanya saja menurut Bung Ropan, ada potensi PSSI mendekati penyerang keturunan lain.

Namun, satu hal yang pasti, PSSI takkan bergerak jika Shin Tae-yong tidak menyodorkan nama. Sekadar diketahui, PSSI baru akan bergerak jika mendapat request dari Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
