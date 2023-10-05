Alasan Sandy Walsh Tetap Dipanggil Timnas Indonesia Pasca Gegar Otak Ringan

ALASAN Sandy Walsh tetap dipanggil Timnas Indonesia pasca gegar otak ringan menarik untuk diulas. Pasalnya, cedera tersebut bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh.

Tentu saja kondisi satu ini cukup berisiko lantaran Sandy berpotensi mengalami hal-hal tak terduga. Akan tetapi, pemain KV Mechelen itu tetap dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong.

Banyak dari penggemar yang merasa khawatir dengan kondisi gegar otak Sandy. Pemain berusia 28 tahun itu membutuhkan banyak waktu untuk istirahat dan pemulihan.

Akan tetapi di masa pemulihan tersebut Sandy malah mendapat kabar pemanggilan penting dari Shin Tae-yong. Lantas apa alasan di balik pemanggilan tersebut?

Rupanya panggilan tersebut dilakukan agar Sandy masuk skuad untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada putaran pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023.