Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Sandy Walsh Tetap Dipanggil Timnas Indonesia Pasca Gegar Otak Ringan

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |01:02 WIB
Alasan Sandy Walsh Tetap Dipanggil Timnas Indonesia Pasca Gegar Otak Ringan
Sandy Walsh tetap dipanggil Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

ALASAN Sandy Walsh tetap dipanggil Timnas Indonesia pasca gegar otak ringan menarik untuk diulas. Pasalnya, cedera tersebut bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh.

Tentu saja kondisi satu ini cukup berisiko lantaran Sandy berpotensi mengalami hal-hal tak terduga. Akan tetapi, pemain KV Mechelen itu tetap dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong.

Sandy Walsh

Banyak dari penggemar yang merasa khawatir dengan kondisi gegar otak Sandy. Pemain berusia 28 tahun itu membutuhkan banyak waktu untuk istirahat dan pemulihan.

Akan tetapi di masa pemulihan tersebut Sandy malah mendapat kabar pemanggilan penting dari Shin Tae-yong. Lantas apa alasan di balik pemanggilan tersebut?

Rupanya panggilan tersebut dilakukan agar Sandy masuk skuad untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada putaran pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177529/profil_louis_van_gaal_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-taWz_large.jpg
Profil Louis van Gaal, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177528/louis_van_gaal_kencang_dikabarkan_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-sxPR_large.jpg
Bukan Shin Tae-yong, Louis van Gaal Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177390/mauro_zijlistra-Mkft_large.jpg
Kisah Mauro Zijlstra yang Heran Arab Saudi dan Qatar Boleh Jadi Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177432/patrick_kluivert-3YCf_large.jpg
Dipecat, Patrick Kluivert Disebut Datang ke Timnas Indonesia di Momen yang Tidak Tepat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633661/indonesia-masters-2025-semangat-juara-kembali-menyala-dnx.webp
Indonesia Masters 2025: Semangat Juara Kembali Menyala
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/25/tunggal_putra_indonesia_anthony_sinisuka_ginting.jpg
Hasil Undian French Open 2025: Indonesia Hadapi Lawan Berat di Semua Sektor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement