Sentuhan Ajaib Shin Tae-yong untuk Dunia Sepakbola Indonesia, Apa Saja?

SEBAGIAN besar masyarakat tentu setuju jika sentuhan ajaib Shin Tae-yong telah membawa dunia sepakbola Indonesia ke arah yang lebih baik. Sedikit menarik ke belakang, pada 2010 Timnas Indonesia menduduki peringkat 127 ranking FIFA. Namun, deretan penampilan buruk yang terjadi setelah itu membuat peringkat Indonesia turun hingga ke posisi 142 dunia.

Seiring berjalannya waktu, penampilan inkonsisten Timnas Indonesia membuat peringkat skuad Garuda merosot. Hal itu diperparah dengan dibekukannya PSSI pada 2015 silam.

(Timnas Indonesia pada 2016, atau beberapa bulan setelah lepas dari sanksi FIFA. (Foto: PSSI)

Puncaknya, Timnas Indonesia sampai berada di peringkat 191 ranking FIFA pada 2016 lalu. Ini tentu bukanlah hal yang baik untuk dunia sepakbola tanah air.

Kedatangan Luis Milla sempat mendatangkan angin segar. Pelatih asal Spanyol itu membawa Timnas Indonesia naik 13 posisi dari tangga 173 ke 160 dunia. Namun, setelah Luis Milla pergi pada Oktober 2018 dan posisinya digantikan Simon McMenemy, posisi Timnas Indonesia kembali melorot ke tangga 173 dunia!.

Hingga pada akhirnya, Shin Tae-yong datang memberi warna baru. Dikontrak selama 4 tahun sejak akhir 2019, Shin Tae-yong dengan sentuhan ajaibnya memberi warna baru untuk sepakbola Indonesia.

Sejak awal kepelatihannya, pelatih asal Korea Selatan itu dengan cepat melakukan revolusi di Timnas Indonesia. Keberaniannya untuk memotong satu generasi demi membangun pondasi Timnas Indonesia yang kuat terbukti berhasil.

Meski belum mempersembahkan trofi, sentuhan ajaib Shin Tae-yong telah membawa dunia sepakbola Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal itu terlihat dari capaian rekor yang diraih pelatih berusia 53 tahun itu untuk Timnas Indonesia.

Pertama, Shin Tae-yong sukses mengembalikan taring Timnas Indonesia agar bersaing di Asia Tenggara. Terbukti di Piala AFF perdananya, Shin Tae-yong sukses menembus babak final. Di SEA Games 2021, dirinya juga sukses mempersembahkan medali perunggu.

Berikutnya, Shin Tae-yong membuat Timnas Indonesia berbicara banyak di kancah yang lebih tinggi, yakni level Asia. Terbukti, eks pelatih Timnas Korea Selatan itu mengantarkan Timnas Indonesia di tiga level berbeda lolos ke putaran final Piala Asia (U-20, U-23 dan senior).

Kita bahas kelolosan ke Piala Asia mulai dari Timnas Indonesia senior yang tampil luar biasa di babak kualifikasi. Meski satu grup dengan tim kuat sekelas Kuwait dan Yordania, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sukses lolos lewat jalur runner up terbaik. Ini menjadi kali pertama Timnas Indonesia senior lolos putaran Piala Asia sejak 2007 silam atau 15 tahun yang lalu.