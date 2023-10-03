Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Puncaki Klasemen Liga 1 2023-2024, Ini Respons Pieter Huistra

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |02:01 WIB
Borneo FC Puncaki Klasemen Liga 1 2023-2024, Ini Respons Pieter Huistra
Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra (Foto: Borneo FC)
A
A
A

MADURA – Borneo FC memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024 setelah menumbangkan Madura United 2-1 di pekan ke-14. Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra memperingatkan timnya untuk tetap melakukan evaluasi.

Borneo FC berhasil mengalahkan Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Madura pada Minggu (1/10/2023) kemarin. Bermain dominan, Pesut Etam -julukan Borneo FC- berhasil meraup tiga poin.

Sepasang gol untuk Borneo FC dicatatkan oleh sepakan Terens Puhiri (29’) dan Stefano Lilipaly (85’). Sementara, tim tuan rumah hanya mampu membalaskan lewat satu gol tendangan jarak dekat Salim Akbar Tuharea (40’).

Selepas pertandingan, Huistra mengatakan sangat senang melihat timnya bisa mengambil takhta puncak klasemen. Akan tetapi, pelatih asal Belanda itu meminta Stefano Lilipaly dan kolega untuk tetap fokus melakukan evaluasi dalam setiap laga.

“Senang kita bisa menang dan mengambil posisi pertama klasemen. Borneo FC selalu main untuk menang,” kata Huistra dalam konferensi pers, Senin (2/10/2023).

“Kompetisi masih panjang jadi kita harus mempersiapkan segalanya. Kita sadar akan hal ini, masih banyak situasi yang harus kita perbaiki lagi,” tambahnya.

