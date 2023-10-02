Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rumput Lapangan Terbakar, Renovasi Stadion Kanjuruhan Malang Dilanjutkan

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |14:42 WIB
Rumput Lapangan Terbakar, Renovasi Stadion Kanjuruhan Malang Dilanjutkan
Suasana di Stadion Kanjuruhan Malang (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

MALANG - Proses pembangunan Stadion Kanjuruhan Malang kembali dilanjutkan pasca informasi adanya pembakaran rumput lapangan. Proses pembangunan oleh kontraktor pemenang tender berlanjut setelah sehari sebelumnya Stadion Kanjuruhan digunakan untuk acara doa bersama dan peringatan satu tahun Tragedi Kanjuruhan.

Pantauan MPI pada Senin pagi (2/10/2023) area Stadion Kanjuruhan disterilkan. Akses dari gerbang utara stadion tampak dijaga ketat petugas. Terlihat di pos penjagaan pada pintu masuk stadion, terdapat tulisan 'Tamu Harap Lapor Petugas Keamanan Stadion Kanjuruhan.

Sedangkan di area depan stadion terpasang plang dua buah bertuliskan 'Area Steril'. Plang itu terpasang tepar di depan gerbang masuk utara yang merupakan akses keluar masuk alat berat dan kendaraan material.

MPI mencoba untuk bertanya dan masuk ke halaman stadion, namun satu petugas yang berjaga tak mengizinkan untuk masuk dengan alasan keamanan. Petugas yang enggan disebut namanya ini meminta untuk mengirimkan surat dan izin ke pimpinan jika ingin liputan di area stadion.

Sementara pantauan dari jalan area gerbang utara terlihat dua kali truk proyek milik PT Brantas Abipraya keluar. Truk-truk itu mengangkut puing-puing pembongkaran stadion.

Beberapa pekerja juga terlihat keluar masuk akses stadion. Beberapa pekerja langsung masuk tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD).

Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana memastikan proses pembangunan stadion masih berjalan pasca informasi pembakaran rumput di lapangan. Ia menegaskan bahwa pembakaran rumput itu merupakan pembersihan yang dilakukan Aremania, atas izin PT Waskita Karya dan PT Brantas Abipraya. Hal itu dilakukan setelah peringatan doa bersama dalam momen satu tahun tragedi Kanjuruhan.

"Dari komunitas Arema berbagai daerah di kabupaten Malang berkesempatan hadir di sini. Atas izin dari Waskita dan rekan-rekan Brantas diberikan akses melihat kondisi di dalam stadion," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632203/lolos-ke-piala-dunia-2026-penduduk-cape-verde-tak-lebih-dari-setengah-warga-bekasi-zyg.webp
Lolos ke Piala Dunia 2026, Penduduk Cape Verde Tak Lebih dari Setengah Warga Bekasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_qatar.jpg
Daftar 8 Negara Asia Lolos ke Piala Dunia 2026, Qatar dan Arab Saudi Terbaru!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement