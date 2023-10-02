Liga 1 2023-2024: Pieter Huistra Beber Kunci Borneo FC Tekuk Madura United

MADURA – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra membeberkan kunci timnya menekuk Madura United di pekan ke-14 Liga 1 2023-2024. Huistra mengatakan, Pesut Etam -julukan Borneo FC- berhasil menekan lawan dalam dua babak.

Borneo FC berhasil menumbangkan Madura United 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Madura pada Minggu (1/10/2023) malam WIB. Bermain dominan, Pesut Etam berhasil meraup tiga poin.

Sepasang gol untuk Borneo FC dicatatkan oleh sepakan Terens Puhiri (29’) dan Stefano Lilipaly (85’). Sementara, tim tuan rumah hanya mampu membalaskan lewat satu gol tendangan jarak dekat Salim Akbar Tuharea (40’).

Usai pertandingan, Huistra menilai kedua tim berhasil menampilkan permainan yang apik. Soal kunci kemenangan, pelatih asal Belanda itu mengatakan tekanan kepada lawan dan penguasaan bola menjadi formulanya.

“Mereka (kedua tim) bermain bagus. Madura United dan Borneo FC suka untuk mengontrol bola. Ini bagus buat kedua tim. 25 menit pertama, kita coba untuk press mereka, tetapi mereka bisa keluar dari tekanan. Saya kemudian berbicara kepada pemain kita bisa lebih baik, akhirnya kita cetak gol yang bagus,” beber Huistra dalam konferensi pers, dikutip pada Senin (2/10/2023).

“Babak kedua, kita coba lagi. Kita bisa menekan mereka, kita ada peluang. Ini pertandingan bagus, dan kita senang sekali bisa menang,” tambahnya.