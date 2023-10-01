Riko Simanjuntak Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persija Jakarta Usai Ditahan 10 Pemain Persis Solo 2-2

RIKO Simanjuntak ungkap kondisi ruang ganti Persija Jakarta usai ditahan 10 pemain Persis Solo di pekan ke-14 Liga 1 2023-2024. Winger Macan Kemayoran – julukan Persija – tersebut mengatakan bahwa semua pemain merasakan kekecewaan mendalam karena tak mampu menang.

Persija harus puas dengan raihan satu poin saja karaena imbang 2-2 kontra Laskar Sambernyawa – julukan Persis – di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (30/9/2023) malam WIB. Padahal, mereka unggul jumlah pemain sejak Jaimerson Xavier dikartu merah pada menit ke-42.

Tim Ibu Kota itu juga sudah unggul lebih dulu lewat gol cepat Oliver Bias di menit kedua. Kemudian Persis Solo secara mengejutkan mampu membalikan keadaan lewat gol Sutanto Tan (32’) dan Althaf Indie (50’). Skuad Macan Kemayoran yang unggul jumlah pemain harus susah payah mencetak gol penyeimbang karena baru tercipta di menit ke-79 lewat tandukan Aji Kusuma.

Usai laga, Riko mengungkap situasi ruang ganti Persija. Dia mengakui bahwa para pemain Macan Kemayoran sangat kecewa karena sejatinya mereka menargetkan poin penuh di laga tersebut. Namun, winger berusia 31 tahun itu meminta para pemain untuk bangkit agar bisa meraih hasil baik di laga berikutnya.

“Kondisi di ruang ganti juga semua pemain kecewa, semua sedih karena lihat hasil ini. karena semua ingin meraih terbaik membawa tiga poin dari kandang Persis Solo,” kata Riko dalam sesi jumpa pers usai laga, Sabtu (30/9/2023).

“Tapi inilah sepakbola apa pun bisa terjadi, kita harus memikirkan pertandingan ke depan semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi,” sambungnya.