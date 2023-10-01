Advertisement
LIGA INDONESIA

Imbang 2-2, Leonardo Medina Sebut 10 Pemain Persis Solo Seharusnya Bisa Menang atas Persija Jakarta

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |06:00 WIB
Imbang 2-2, Leonardo Medina Sebut 10 Pemain Persis Solo Seharusnya Bisa Menang atas Persija Jakarta
Leonardo Medina sebut Persis Solo sebenarnya bisa menang atas Persija Jakarta (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

IMBANG 2-2, Leonardo Medina sebut 10 pemain Persis Solo seharusnya bisa menang atas Persija Jakarta. Laskar Sambernyawa – julukan Persis – harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-42 dalam laga yang dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (30/9/2023).

Tuan rumah tertinggal lebih dulu pada menit kedua melalui gol Oliver Bias. Namun, mereka mampu bangkit dan menyamakan skor melalui gol Sutanto Tan pada menit ke-31.

Persis Solo vs Persija Jakarta

Jamie Xavier mendapatkan kartu kuning keduanya pada menit ke-42. Namun, Persis justru sukses berbalik unggul melalui gol Althaf Indie pada menit ke-49.

Namun keunggulan itu hanya bertahan hingga menit ke-79 karena pemain pengganti Aji Kusuma berhasil menyamakan kedudukan bagi Macan Kemayoran – julukan Persija.

Meski digempur berkali-kali oleh anak-anak Persija, 10 pemain Persis beberapa kali berhasil membuat peluang yang hampir berbuah gol. Namun saying, skor 2-2 tidak berubah.

Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina mengaku bangga dengan penampilan anak asuhnya. Namun demikian, ia cukup kecewa dengan hasil imbang jika melihat peluang yang berhasil diciptakan punggawa Laskar Sambernyawa.



      
