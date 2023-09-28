Oliver Bias Siap Bayar Tuntas jika Dipercaya Thomas Doll Jadi Starter Persija Jakarta Lagi

JAKARTA - Oliver Bias senang telah diberi kepercayaan oleh Thomas Doll untuk turun pertama kalinya sebagai starter pada laga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 antara Persija Jakarta vs Bali United. Ia pun siap membayar kepercayaan sang pelatih jika diturunkan lagi.

Setelah didatangkan ke Persija, Bias belum pernah bermain sebagai starter sebelum laga melawan Bali United, Minggu 24 September 2023. Ia lebih sering turun sebagai pemain pengganti dengan total 59 menit bermain dalam empat laga.

Bias mengaku siap memberikan yang terbaik jika diturunkan sebagai starter pada laga-laga berikutnya. Pemain berdarah Filipina itu tidak mau menyia-nyiakan kepercayaan dari Doll.

“Jika mendapat kesempatan lagi dari Coach (Thomas Doll), saya pasti akan gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya," tegas Bias, dikutip dari laman resmi Persija, Kamis (28/9/2023).

"Saya rasa bukan hanya saya saja, tapi semua di sini sedang bekerja keras untuk mendapat hasil yang lebih baik pada laga selanjutnya,” tambah pemain berusia 22 tahun itu.

Pada laga selanjutnya, Persija akan bertamu ke Stadion Manahan untuk menghadapi Persis Solo, Sabtu 30 September 2023 pukul 19.00 WIB. Bias akan memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya jika diturunkan pada laga itu oleh Doll.