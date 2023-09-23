Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Catatan Gila Shin Tae-yong Bikin Posisi Timnas Indonesia Melejit di Ranking FIFA, Makin Dekati Timnas Malaysia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |09:43 WIB
Catatan Gila Shin Tae-yong Bikin Posisi Timnas Indonesia Melejit di Ranking FIFA, Makin Dekati Timnas Malaysia!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

CATATAN gila Shin Tae-yong bikin posisi Timnas Indonesia melejit di ranking FIFA akan diulas dalam artikel ini. Kini, posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA bahkan semakin mendekati Timnas Malaysia.

Ya, Shin Tae-yong terus membawa perubahan besar ke skuad Timnas Indonesia sejak ditunjuk sebagai pelatih pada Januari 2020. Selain membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia di berbagai kelompok usia, pencapaian luar biasa Shin Tae-yong juga terlihat dalam usahanya menaikkan drastis posisi tim di ranking FIFA.

Shin Tae-yong

Kala Shin Tae-yong baru datang ke Timnas Indonesia, skuad Garuda diketahui hanya menduduki peringkat ke 173 di ranking FIFA. Tetapi perlahan, dari hasil manis yang diraih pada satu laga ke laga lainnya, peringkat skuad Garuda bisa melonjak drastis.

Dalam update terbaru di ranking FIFA pada Kamis 21 September 2023, Timnas Indonesia kini menduduki peringkat ke-147 dunia. Dengan begitu, selama ditangani Shin Tae-yong, Timnas Indonesia sudah naik 26 peringkat!

Timnas Indonesia sendiri baru saja memastikan naik ke posisi 147 dunia usai menang atas Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 8 September 2023 itu, Jordi Amat cs sukses menang dengan skor 2-0.

Berkat kemenangan itu, Timnas Indonesia memperoleh 5,41 poin tambahan. Kini total, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sudah mengantongi 1.052,87 poin. Mereka pun berhak naik 3 peringkat, dari sebelumnya di urutan ke-150, menjadi ke-147 di ranking FIFA.

Kini, Timnas Indonesia pun makin mendekati peringkat Timnas Malaysia di ranking FIFA. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- kini ada di urutan ke-134.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/51/3193995/john_herdman_gagal_memanggil_thom_haye_di_fifa_series_2026_fifacom-n5tM_large.jpg
John Herdman Pusing, Gagal Panggil Pemain Persib Bandung untuk Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/51/3193956/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-8jtJ_large.jpg
Penyebab John Herdman Resmi Coret Thom Haye dan Shayne Pattynama dari Skuad Timnas Indonesia di FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193937/john_herdman-lU8d_large.jpg
Harapan Baru Timnas Indonesia: Publik Gantungkan Asa pada Rekam Jejak John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193911/john_herdman-KctJ_large.jpg
Media Belanda Beberkan Alasan John Herdman Sosok yang Tepat untuk Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663371/hilmi-gimnastiar-pemain-liga-4-yang-lepaskan-tendangan-kungfu-terancam-sanksi-sepak-bola-seumur-hidup-zwb.webp
Hilmi Gimnastiar Pemain Liga 4 yang Lepaskan Tendangan Kungfu Terancam Sanksi Sepak Bola Seumur Hidup
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/jonatan_christie.jpg
Jadwal Malaysia Open 2026 Hari Ini: 8 Wakil Indonesia Beraksi, Jonatan Christie Vs Wakil Taiwan
