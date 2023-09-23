Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Romelu Lukaku Dapat Pujian Setinggi Langit Usai Bantu AS Roma Kalahkan Sheriff Tiraspol 2-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |03:00 WIB
Romelu Lukaku Dapat Pujian Setinggi Langit Usai Bantu AS Roma Kalahkan Sheriff Tiraspol 2-1
Romelu Lukaku sukses bawa AS Roma kalahkan Sheriff Tiraspol 2-1 (Foto: REUTERS)
A
A
A

ROMELU Lukaku dapat pujian setinggi langit usai bantu AS Roma kalahkan Sheriff Tiraspol 2-1. Pertandingan itu berlangsung di Stadium Bolshaya Sportivnaya Arena, Kamis (21/9/2023) malam WIB.

Lukaku mencetak gol pada menit ke-65 ketika kedudukan sama kuat 1-1. Roma membuka skor melalui tendangan bebas Leandro Paredes yang berujung gol bunuh diri Gaby Kiki di pengujung babak pertama, namun tuan rumah menyamakan skor melalui Cristian Tovar di awal babak kedua.

AS Roma

Gelandang AS Roma, Bryan Cristante, memberi pujian kepada Lukaku seusai laga. Sang striker asal Belgia telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang ditakutkan oleh pertahanan lawan.

"Lukaku? Dia kuat, kami tahu itu. Ketika Anda memiliki striker seperti itu, mereka akan membuat kami memenangkan pertandingan," kata Bryan dilansir dari Tuttomercato, Jumat (22/9/2023).

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan kehadiran Lukaku memberikan warna dalam permainan AS Roma. Hal itu terutama dalam urusan timnya dalam mencetak gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012281/ademola-lookman-senang-bukan-main-usai-bawa-atalanta-juara-liga-europa-2023-2024-0U8Hyp67Fo.JPG
Ademola Lookman Senang Bukan Main Usai Bawa Atalanta Juara Liga Europa 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012259/penantian-25-tahun-atalanta-siap-berpesta-usai-juarai-liga-europa-2023-2024-CDJTpNZGj2.jpeg
Penantian 25 Tahun, Atalanta Siap Berpesta Usai Juarai Liga Europa 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012110/bayer-leverkusen-gagal-juara-liga-europa-2023-2024-xabi-alonso-akui-atalanta-main-lebih-baik-q30niTX4bH.JPG
Bayer Leverkusen Gagal Juara Liga Europa 2023-2024, Xabi Alonso Akui Atalanta Main Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012099/final-liga-europa-2023-2024-gian-piero-gasperini-ungkap-kunci-atalanta-hentikan-rentetan-tak-terkalahkan-bayer-leverkusen-HhWRHuxqW5.JPG
Final Liga Europa 2023-2024: Gian Piero Gasperini Ungkap Kunci Atalanta Hentikan Rentetan Tak Terkalahkan Bayer Leverkusen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/49/1663409/tim-balap-sav-motorsport-tutup-mfos-2025-hendra-kamdani-fokus-tatap-2026-ili.webp
Tim Balap SAV Motorsport Tutup MFOS 2025, Hendra Kamdani Fokus Tatap 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/tendangan_kungfu_perseta_vs_putra_jaya.jpg
Buntut Tendangan Kungfu di Liga 4, Hilmi Gimnastiar Dijatuhi Hukuman Seumur Hidup oleh PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement