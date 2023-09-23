Romelu Lukaku Dapat Pujian Setinggi Langit Usai Bantu AS Roma Kalahkan Sheriff Tiraspol 2-1

ROMELU Lukaku dapat pujian setinggi langit usai bantu AS Roma kalahkan Sheriff Tiraspol 2-1. Pertandingan itu berlangsung di Stadium Bolshaya Sportivnaya Arena, Kamis (21/9/2023) malam WIB.

Lukaku mencetak gol pada menit ke-65 ketika kedudukan sama kuat 1-1. Roma membuka skor melalui tendangan bebas Leandro Paredes yang berujung gol bunuh diri Gaby Kiki di pengujung babak pertama, namun tuan rumah menyamakan skor melalui Cristian Tovar di awal babak kedua.

Gelandang AS Roma, Bryan Cristante, memberi pujian kepada Lukaku seusai laga. Sang striker asal Belgia telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang ditakutkan oleh pertahanan lawan.

"Lukaku? Dia kuat, kami tahu itu. Ketika Anda memiliki striker seperti itu, mereka akan membuat kami memenangkan pertandingan," kata Bryan dilansir dari Tuttomercato, Jumat (22/9/2023).

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan kehadiran Lukaku memberikan warna dalam permainan AS Roma. Hal itu terutama dalam urusan timnya dalam mencetak gol.