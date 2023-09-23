Hasil Persikabo 1973 vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Macan Putih Menang Dramatis 3-2 atas Laskar Padjajaran

CIKARANG - Persik Kediri menang dramatis atas Persikabo 1973 di laga pekan ke-13 Liga 1 2023-2024 pada Sabtu (23/9/2023) sore WIB. Bermain di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, tim berjuluk Macan Putih itu menang dengan skor tipis 3-2.

Saling berbalas gol tercipta dalam laga sengit tersebut. Persik unggul lebih dulu lewat Mohammad Khanafi, lalu Persikabo membalas berkat gol bunuh diri Yusuf Meilana.

Lalu Khanafi kembali membawa Persik unggul 2-1 di menit 77. Menariknya, di menit 90+4 Persikabo menyamakan kedudukan menjadi 2-2 berkat gol Didik Wahyu.

Hebatnya, gol Persikabo itu langsung dibalas cepat oleh Anderson Nascimento pada menit 90+5. Alhasil, Persik pun menang dan kini menempati urutan 14, sementara Persikabo posisi 17.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persikabo 1973 tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Aji Santoso itu memanfaatkan kecepatan para pemain sayap seperti Jose Varela dan Komarodin untuk mendobrak pertahanan Macan Putih -julukan Persik Kediri.

Beberapa peluang berhasil tercipta pada awal babak pertama. Namun demikian, Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973- belum mampu memanfaatkan dengan baik, beberapa tembakan terpantau menyamping dari gawang lawan.

Dalam tekanan, Persik Kediri hanya bisa bersabar untuk melancarkan serangan balik. Walau begitu, upaya Macan Putih beberapa kali membuat gawang Persikabo 1973 terancam.

Benar saja, Mohammad Khanafi (42') berhasil menceploskan bola ke gawang Husna Al Malik. Khanafi sukses memanfaatkan kemelut di depan gawang Laskar Padjajaran, Persik unggul 1-0.

Tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit tanda babak pertama selesai. Pada akhirnya, Persik Kediri berhasil mengunci keunggulan atas Persikabo 1973 1-0 di babak pertama.