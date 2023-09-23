Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persikabo 1973 vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Macan Putih Menang Dramatis 3-2 atas Laskar Padjajaran

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |17:04 WIB
Hasil Persikabo 1973 vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Macan Putih Menang Dramatis 3-2 atas Laskar Padjajaran
Persik Kediri menang atas Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/persikfcofficial)
A
A
A

CIKARANG - Persik Kediri menang dramatis atas Persikabo 1973 di laga pekan ke-13 Liga 1 2023-2024 pada Sabtu (23/9/2023) sore WIB. Bermain di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, tim berjuluk Macan Putih itu menang dengan skor tipis 3-2.

Saling berbalas gol tercipta dalam laga sengit tersebut. Persik unggul lebih dulu lewat Mohammad Khanafi, lalu Persikabo membalas berkat gol bunuh diri Yusuf Meilana.

Lalu Khanafi kembali membawa Persik unggul 2-1 di menit 77. Menariknya, di menit 90+4 Persikabo menyamakan kedudukan menjadi 2-2 berkat gol Didik Wahyu.

Hebatnya, gol Persikabo itu langsung dibalas cepat oleh Anderson Nascimento pada menit 90+5. Alhasil, Persik pun menang dan kini menempati urutan 14, sementara Persikabo posisi 17.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persikabo 1973 tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Aji Santoso itu memanfaatkan kecepatan para pemain sayap seperti Jose Varela dan Komarodin untuk mendobrak pertahanan Macan Putih -julukan Persik Kediri.

Beberapa peluang berhasil tercipta pada awal babak pertama. Namun demikian, Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973- belum mampu memanfaatkan dengan baik, beberapa tembakan terpantau menyamping dari gawang lawan.

Persikabo 1973 vs Persik Kediri

Dalam tekanan, Persik Kediri hanya bisa bersabar untuk melancarkan serangan balik. Walau begitu, upaya Macan Putih beberapa kali membuat gawang Persikabo 1973 terancam.

Benar saja, Mohammad Khanafi (42') berhasil menceploskan bola ke gawang Husna Al Malik. Khanafi sukses memanfaatkan kemelut di depan gawang Laskar Padjajaran, Persik unggul 1-0.

Tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit tanda babak pertama selesai. Pada akhirnya, Persik Kediri berhasil mengunci keunggulan atas Persikabo 1973 1-0 di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/05/11/1628909/enam-poin-di-tangan-fafage-banua-kalahkan-raybit-fc-41-lwk.webp
Enam Poin di Tangan, FAFAGE Banua Kalahkan Raybit FC 4-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_vs_arab_saudi_dan_iran.jpg
Live GTV! Timnas Indonesia Tantang Arab Saudi dan Irak Demi Tiket Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement