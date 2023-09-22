Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Akui Masih Bingung Cari Kegiatan Setelah Pensiun Nanti

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |09:36 WIB
Lionel Messi Akui Masih Bingung Cari Kegiatan Setelah Pensiun Nanti
Penggawa Inter Miami, Lionel Messi mengaku belum kepikiran kegiatan setelah pensiun nanti (Foto: Reuters)
A
A
A

FLORIDA - Bintang Inter Miami, Lionel Messi, mengaku masih bingung jika ditanya soal kegiatan pasca pensiun. Terlepas daripada itu, La Pulga -julukan Messi- sendiri mengatakan dirinya belum memikirkan rencana untuk gantung sepatu.

Seperti diketahui, Messi sudah bermain sepak bola selama belasan tahun sejak kali pertama debut sebagai pemain senior di Barcelona pada tahun 2004. Setelah itu, Messi berhasil meraih banyak trofi.

Mulai dari Liga Spanyol, Copa Del Rey, Piala Super Spanyol, Liga Prancis hingga Liga Champions. Dia juga memenangkan banyak penghargaan individu, salah satunya yang paling bergengsi adalah Ballon d'Or.

Kini, Messi sejatinya sudah 'berumur' untuk bermain sepak bola. Namun, pemain berusia 36 tahun itu belum memikirkan rencana untuk pensiun dalam waktu dekat. Messi menikmati waktunya bersama klub Amerika Serikat Inter Miami.

"Saya belum memikirkannya dan saya juga tidak ingin memikirkannya, karena saya ingin terus menikmati apa yang saya lakukan," kata Messi dikutip dari Diario AS, Jumat (22/9/2023).

"Saya mengambil langkah besar dengan meninggalkan Eropa dan datang ke sini dan saya tidak ingin memikirkan langkah selanjutnya, saya ingin terus menikmati bermain sebanyak yang saya bisa karena itulah yang paling saya sukai," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/51/3037557/respons-lionel-messi-usai-dapat-penghargaan-dari-inter-miami-aoLo765bvX.jpg
Respons Lionel Messi Usai Dapat Penghargaan dari Inter Miami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/51/3035087/3-jenis-trofi-yang-diraih-lionel-messi-bareng-timnas-argentina-nomor-1-piala-dunia-2022-FKaqVinZSi.jpg
3 Jenis Trofi yang Diraih Lionel Messi Bareng Timnas Argentina, Nomor 1 Piala Dunia 2022!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/51/3028315/segini-nilai-kontrak-fantastis-seumur-hidup-lionel-messi-dengan-brand-terkenal-adidas-Vo1gjkzngS.jpg
Segini Nilai Kontrak Fantastis Seumur Hidup Lionel Messi dengan Brand Terkenal Adidas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/51/3027267/kisah-kekecewaan-terbesar-brand-nike-yang-putuskan-kontrak-dengan-lionel-messi-karena-ditikung-adidas-4cxUtQkNP9.jpg
Kisah Kekecewaan Terbesar Brand Nike yang Putuskan Kontrak dengan Lionel Messi karena Ditikung Adidas
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/06/11/1663269/dipecat-manchester-united-ruben-amorim-kantongi-uang-kompensasi-rp200-miliar-yjx.jpg
Dipecat Manchester United, Ruben Amorim Kantongi Uang Kompensasi Rp200 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman.jpg
Bukan Proyek Instan, PSSI Serahkan Kendali Besar Timnas Indonesia ke John Herdman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement