Lionel Messi Akui Masih Bingung Cari Kegiatan Setelah Pensiun Nanti

FLORIDA - Bintang Inter Miami, Lionel Messi, mengaku masih bingung jika ditanya soal kegiatan pasca pensiun. Terlepas daripada itu, La Pulga -julukan Messi- sendiri mengatakan dirinya belum memikirkan rencana untuk gantung sepatu.

Seperti diketahui, Messi sudah bermain sepak bola selama belasan tahun sejak kali pertama debut sebagai pemain senior di Barcelona pada tahun 2004. Setelah itu, Messi berhasil meraih banyak trofi.

Mulai dari Liga Spanyol, Copa Del Rey, Piala Super Spanyol, Liga Prancis hingga Liga Champions. Dia juga memenangkan banyak penghargaan individu, salah satunya yang paling bergengsi adalah Ballon d'Or.

Kini, Messi sejatinya sudah 'berumur' untuk bermain sepak bola. Namun, pemain berusia 36 tahun itu belum memikirkan rencana untuk pensiun dalam waktu dekat. Messi menikmati waktunya bersama klub Amerika Serikat Inter Miami.

"Saya belum memikirkannya dan saya juga tidak ingin memikirkannya, karena saya ingin terus menikmati apa yang saya lakukan," kata Messi dikutip dari Diario AS, Jumat (22/9/2023).

"Saya mengambil langkah besar dengan meninggalkan Eropa dan datang ke sini dan saya tidak ingin memikirkan langkah selanjutnya, saya ingin terus menikmati bermain sebanyak yang saya bisa karena itulah yang paling saya sukai," sambungnya.