Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditolak Jurgen Klopp, PSSI-nya Jerman Sepakat Tunjuk Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Baru Timnas Jerman

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |06:41 WIB
Ditolak Jurgen Klopp, PSSI-nya Jerman Sepakat Tunjuk Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Baru Timnas Jerman
Julian Nagelsmann bakal jadi pelatih baru Timnas Jerman (Foto: Twitter/FCBayern)
A
A
A

DITOLAK Jurgen Klopp, Federasi Sepakbola Jerman (DFB) sepakat tunjuk Julian Nagelsmann sebagai pelatih baru. Eks pelatih Bayern Munich itu akan memimpin Der Panzer – julukan Timnas Jerman – di Piala Eropa 2024 yang bakal diadakan di tanah mereka.

Kursi kepelatihan Timnas Jerman lowong setelah Hansi Flick dipecat pada September 2023 ini. Sang pelatih berusia 58 tahun tak mampu memberikan hasil positif dari lima partai terakhir untuk Timnas Jerman. Sebelumnya, Flick juga gagal mengantar Jerman lolos dari fase grup Piala Dunia 2022.

Hansi Flick

Ilkay Gundogan dan kolega hanya meraih satu hasil imbang dalam lima partai terakhir bersama Hansi Flick. Kekalahan dari Jepang dengan skor 1-4 pada 9 September 2023 menjadi puncaknya, dan Hansi Flick dipecat keesokan harinya.

Timnas Jerman kemudian ditangani oleh Rudi Voller sebagai caretaker. Mereka pun langsung menang dengan skor 2-1 atas Prancis.

Namun, Voller diperkirakan tidak akan memimpin Timnas Jerman lagi untuk jeda internasional berikutnya. Menurut jurnalis pakar transfer, Fabrizio Romano, Nagelsmann akan resmi diperkenalkan dalam beberapa hari ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193717/mantan_pelatih_kiper_timnas_indonesia_sjoerd_woudenberg_resmi_bergabung_dengan_az_alkmaar-YCad_large.jpg
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg Gabung AZ Alkmaar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663217/pr-timnas-futsal-indonesia-jelang-piala-asia-futsal-2026-hox.webp
PR Timnas Futsal Indonesia Jelang Piala Asia Futsal 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/bek_persib_bandung_alfeandra_dewangga_kanan.jpg
Kehilangan Poin di Kediri, Persib Cari Kebangkitan Lawan Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement