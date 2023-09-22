Ditolak Jurgen Klopp, PSSI-nya Jerman Sepakat Tunjuk Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Baru Timnas Jerman

DITOLAK Jurgen Klopp, Federasi Sepakbola Jerman (DFB) sepakat tunjuk Julian Nagelsmann sebagai pelatih baru. Eks pelatih Bayern Munich itu akan memimpin Der Panzer – julukan Timnas Jerman – di Piala Eropa 2024 yang bakal diadakan di tanah mereka.

Kursi kepelatihan Timnas Jerman lowong setelah Hansi Flick dipecat pada September 2023 ini. Sang pelatih berusia 58 tahun tak mampu memberikan hasil positif dari lima partai terakhir untuk Timnas Jerman. Sebelumnya, Flick juga gagal mengantar Jerman lolos dari fase grup Piala Dunia 2022.

Ilkay Gundogan dan kolega hanya meraih satu hasil imbang dalam lima partai terakhir bersama Hansi Flick. Kekalahan dari Jepang dengan skor 1-4 pada 9 September 2023 menjadi puncaknya, dan Hansi Flick dipecat keesokan harinya.

Timnas Jerman kemudian ditangani oleh Rudi Voller sebagai caretaker. Mereka pun langsung menang dengan skor 2-1 atas Prancis.

Namun, Voller diperkirakan tidak akan memimpin Timnas Jerman lagi untuk jeda internasional berikutnya. Menurut jurnalis pakar transfer, Fabrizio Romano, Nagelsmann akan resmi diperkenalkan dalam beberapa hari ke depan.