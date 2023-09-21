Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Viral Live Tiktok Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri, Singgung Bonus Piala AFF U-23 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |14:30 WIB
Viral Live Tiktok Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri, Singgung Bonus Piala AFF U-23 2023
Momen Arkhan Fikri dan Marselino Ferdinan lakukan live tiktok yang kini menjadi viral. (Foto: Tiktok)
A
A
A

VIRAL live tiktok dua penggawa Timnas Indonesia U-23, yakni Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri. Video tiktok itu menjadi bahan pembicaraan warganet karena Marselino dan Arkhan Fikri menyinggung soal bonus Piala AFF U-23 2023 di momen tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 menjalani ajang Piala AFF U-23 2023 di Thailand pada 17-26 Agustus 2023 lalu. Pada ajang itu, Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong berhasil menjadi runner up setelah kalah dengan skor 5-6 pada babak adu penalti atas Vietnam.

Usut punya usut, bonus yang dijanjikan atas keberhasilan Timnas Indonesia U-23 menjadi runner-up di Piala AFF U-23 2023 itu ternyata belum cair. Hal itu disampaikan oleh gelandang yang menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023 lalu, Arkhan Fikri saat live tiktok bersama Marselino Ferdinan.

Seperti diketahui, Marselino Ferdinan memang tidak turut serta pada Piala AFF U-23 2023. Dirinya tidak mendapat izin dari KMSK Deinze karena kompetisi Asia Tenggara itu tidak masuk ke dalam kalender FIFA.

Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri lakukan live tiktok

Sebab itu, Marselino baru bisa bergabung bersama Arkhan Fikri dan yang lainnya di ajang Kualifikasi Piala U-23 2024. Meski begitu, bonus untuk penggawa Timnas Indonesia U-23 di kedua ajang tersebut sama-sama belum cair.

"AFF udah cair kah?" tanya Marselino Ferdinan.

"Belum belum" jawab Arkhan Fikri.

“AFF belum cair mau AFC cair lagi” ujar Marselino Ferdinan.

“Miskin miskin” Arkhan Fikri kembali menimpali.

Halaman:
1 2
      
