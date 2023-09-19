Usai Debut di Stadion GBT, Sandy Walsh Tak Sabar Bela Timnas Indonesia di SUGBK

MECHELEN – Bintang Timnas Indonesia, Sandy Walsh telah mencatatkan debut perdana bersama skuad Garuda di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kini, pemain berpisisi bek sayap itu mengaku tak sabar tampil membela Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Usai FIFA Matchday September 2023, Timnas Indonesia sudah ditunggu agenda penting lain, yakni Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang itu, Timnas Indonesia akan dua kali berhadapan dengan Brunei Darussalam.

Leg pertama akan digelar pada 12 Oktober, sementara leg kedua akkan digelar pada 17 Oktober 2023 mendatang. Rencananya, leg pertama akan dimainkan di SUGBK.

Walsh pun mengaku tak sabar menantikan momen membela Timnas Indonesia di SUGBK. Pemain klub Belgia, KV Mechelen itu penasaran dengan atmosfer suporter di stadion bersejarah tersebut.

“Kemudian kami akan bermain di Stadion Nasional Jakarta (SUGBK) di hadapan 70 ribu suporter. Sesuatu yang sangat saya nantikan. Untuk pengalamannya, tapi juga untuk tantangan olahraganya,” kata Walsh dilansir Gazet Van Antwerpen, Selasa (19/9/2023).

Walsh sendiri sudah mencatat debut kala Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan di laga FIFA Matchday pada 8 Januari 2023 silam. Kala itu, Walsh tampil selama 71 menit sebelum digantikan oleh Wahyu Prasetyo di menit 71’.