Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Debut di Stadion GBT, Sandy Walsh Tak Sabar Bela Timnas Indonesia di SUGBK

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:03 WIB
Usai Debut di Stadion GBT, Sandy Walsh Tak Sabar Bela Timnas Indonesia di SUGBK
Sandy Walsh tak sabar debut bersama Timnas Indonesia di SUGBK (Foto: Instagram)
A
A
A

MECHELEN – Bintang Timnas Indonesia, Sandy Walsh telah mencatatkan debut perdana bersama skuad Garuda di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kini, pemain berpisisi bek sayap itu mengaku tak sabar tampil membela Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Usai FIFA Matchday September 2023, Timnas Indonesia sudah ditunggu agenda penting lain, yakni Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang itu, Timnas Indonesia akan dua kali berhadapan dengan Brunei Darussalam.

Leg pertama akan digelar pada 12 Oktober, sementara leg kedua akkan digelar pada 17 Oktober 2023 mendatang. Rencananya, leg pertama akan dimainkan di SUGBK.

Walsh pun mengaku tak sabar menantikan momen membela Timnas Indonesia di SUGBK. Pemain klub Belgia, KV Mechelen itu penasaran dengan atmosfer suporter di stadion bersejarah tersebut.

“Kemudian kami akan bermain di Stadion Nasional Jakarta (SUGBK) di hadapan 70 ribu suporter. Sesuatu yang sangat saya nantikan. Untuk pengalamannya, tapi juga untuk tantangan olahraganya,” kata Walsh dilansir Gazet Van Antwerpen, Selasa (19/9/2023).

Walsh sendiri sudah mencatat debut kala Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan di laga FIFA Matchday pada 8 Januari 2023 silam. Kala itu, Walsh tampil selama 71 menit sebelum digantikan oleh Wahyu Prasetyo di menit 71’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193416/john_herdman-xgaG_large.jpg
Gegerkan Media Sosial, Netizen Indonesia Sambut Hangat Kedatangan John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193402/john_herdman-Fzec_large.jpg
Ini Faktor yang Buat PSSI Yakin John Herdman Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193394/john_herdman-OovS_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia Asuhan John Herdman di Tahun 2026: FIFA Series dan Piala AFF Jadi Ujian Perdana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193364/john_herdman_satu_satunya_pelatih_yang_bawa_timnas_putra_dan_putri_lolos_piala_dunia_pssi-QE2d_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Satu-satunya Orang yang Loloskan Timnas Putra dan Putri Lolos Piala Dunia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662385/pekan-depan-john-herdman-diumumkan-jadi-pelatih-timnas-indonesia-jyz.webp
Pekan Depan John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman.jpg
PSSI Perkenalkan John Herdman Sebagai Pelatih Timnas Indonesia 12 Januari 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement