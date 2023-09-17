Penerjemah Shin Tae-yong Tanggapi Nasib Kontrak Sang Pelatih di Timnas Indonesia

Jeje mengaku sedih jika Shin Tae-yong tidak mendapat perpanjangan kontrak di Timnas Indonesia (Foto: Instagram)

JAKARTA – Interpreter Timnas Indonesia, Jeong Seok-seo ikut memberikan komentar soal kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Jeje -panggilan akrabnya- mengaku akan sangat sedih jika sang pelatih tak mendapat perpanjangan kontrak.

Sebab menurutnya, Shin Tae-yong sudah terlanjur cinta dengan sepak bola Indonesia. Memang Shin Tae-yong belum menghadirkan trofi bagi Timnas Indonesia.

Namun Shin Tae-yong sudah berjasa mengantar tiga kelompok Timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia, dari mulai U-20, U-23 hingga senior. Pelatih asal Korea Selatan itu juga baru saja membawa Timnas Indonesia senior menaiki dua anak tangga ranking FIFA usai membawa tim asuhannya menang 2-0 atas Turkmenistan beberapa waktu lalu.

Dari semula berada di ranking 150, Timnas Indonesia kini berdiri di peringkat 147 FIFA. Namun kontrak Shin Tae-yong akan habis pada Juli 2024 mendatang.

Shin Tae-yong harus membuktikan diri terlebih dahulu kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahwa kontraknya layak diperpanjang. Ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-23 2024 pun menjadi penentuan nasib sang arsitek di kursi pelatih Timnas Indonesia.

Dalam sebuah kesempatan wawancara di Youtube Plus 26, Jeje selaku penerjemah ditanya oleh seorang komedian Boris Bokir yang menjadi host di kanal tersebut. Jeje ditanya lebih sedih mana, antara Shin Tae-yong harus berpisah dengan Timnas Indonesia, atau dirinya tidak lagi menjadi penerjemah sang pelatih.