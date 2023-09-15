Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Borneo FC vs PSS Sleman, Marian Mihail Terus Asah Fisik dan Taktik Permainan Super Elja

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |00:02 WIB
Sesi latihan PSS Sleman. (Foto: Instagram/pssleman)
SLEMAN – Jelang menghadapi Borneo FC, pelatih Marian Mihail terus mengasah fisik dan taktik dari permainan pemain PSS Sleman. Hal itu dilakukan karena Marian Mihail ingin PSS memetik kemenangan atas Borneo di laga lanjutan Liga 1 2023-2024.

Ya, PSS Sleman akan bersua Borneo FC di pekan ke-12 Liga 1 2023-2024. Pertandingan tersebut akan dilangsungkan di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 17 September 2023 mendatang.

Kedua tim tidak dalam momentum bagus menjelang pertandingan itu. Mereka tidak mendapatkan poin penuh dalam laga terakhir di pekan ke-11. Sebab itu, persiapan pada masa jeda menjadi kunci bagi kedua tim dalam laga tersebut.

Mihail mengatakan Super Elang Jawa sudah kembali berlatih setelah berlibur sebentar. Pelatih asal Romania itu menuturkan, fokus dalam latihan kali ini adalah peningkatan kondisi fisik para pemain dan memantapkan taktik menjelang berhadapan dengan Borneo FC.

Suporter PSS Sleman

“Kami baru saja menyelesaikan liburan pendek. Sesuatu yang penting bagi mental, fisik, dan psikologis pemain setelah menjalani 11 laga. Ini salah satu hal penting yang harus kami lakukan,” ujar Mihail dikutip dari laman resmi PSS Sleman, Jumat (15/9/2023).

“Para pemain kembali memulai latihan di tiga hari pertama dengan menjalani latihan reguler yang difokuskan pada latihan fisik untuk meningkatkan kembali kebugaran fisik pemain. Hari ini, kami memulai latihan taktik dan strategi di lapangan bentuk persiapan menghadapi Borneo FC Samarinda,” tambahnya.

