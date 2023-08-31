Media Malaysia Soroti 5 Pemain Abroad Timnas Indonesia untuk Laga Lawan Turkmenistan

KUALA LUMPUR – PSSI telah mengumumkan daftar 24 pemain yang dipanggil untuk agenda FIFA Matchday September 2023. Sebanyak lima pemain abroad akan memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu menjadi sorotan publik Asia Tenggara.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Turkmenistan di agenda FIFA Matchday September. Duel antara kedua tim tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 8 September mendatang.

Laga tersebut sekaligus menjadi momentum Timnas Indonesia untuk mengoleksi poin demi ranking FIFA yang lebih baik. Daftar pemanggilan pemain untuk agenda tersebut telah dirilis PSSI pada Selasa (29/8/2023) lalu.

Dari daftar 24 pemain yang dipanggil, tidak ada nama-nama pemain muda andalan, seperti Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, hingga Elkan Baggott. Mereka akan memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil lima pemain abroad untuk laga bertajuk FIFA Matchday nanti. Hal itu mendapatkan sorotan dari salah satu media Malaysia. Mereka yakin para pemain abroad yang dipanggil bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan sejumlah pemain muda andalan.

“Shin Tae-yong memanggil lima pemain dari luar negeri,” bunyi pernyataan dari Makan Bola, Rabu (30/8/2023).