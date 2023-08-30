Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Kedua Tim Masih Sama Kuat 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:35 WIB
Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Kedua Tim Masih Sama Kuat 0-0
Timnas Indonesia U-17 masih sama kuat 0-0 di babak pertama kontra Korea Selatan U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

BEKASI – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 sejauh ini mampu menahan Korea Selatan U-17 0-0 hingga babak pertama memasuki menit ke-30. Dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat itu, sejatinya Timnas Indonesia U-17 tertekan, namun Garuda Asia mampu bertahan dengan baik.

Ya, Korea Selatan U-17 amat mendominasi jalannya pertandingan di uji coba jelang Piala Dunia U-17 2023 tersebut. Status runner-up Piala Asia U-17 2023 yang dimiliki Korea Selatan U-17 benar-benar terlihat di pertandingan tersebut.

Sebab Korea Selatan U-17 mampu menekan Timnas Indonesia U-17 hingga membuat pasukan Bima Sakti itu kewalahan. Namun, beruntungnya sampai laga memasuki menit 30, skor masih sama kuat 0-0.

Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Laga Uji Coba:

Timnas Indonesia U-17 XI: Ikram Al Giffari; Habil, Iqbal Gwijangge, Rizdjar, Sulthan Zaky; Figo Dennis, Ji Da Bin, Kafiatur Rizky; Riski Afrisal, Aulia Rahman, Givary Lotra

(Rivan Nasri Rachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025/fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655765/m-syelhan-atlet-binaan-klub-sepeda-ahmad-sahroni-berhasil-persembahkan-medali-emas-sea-games-2025-cei.webp
M Syelhan, Atlet Binaan Klub Sepeda Ahmad Sahroni Berhasil Persembahkan Medali Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/persib_vs_malut_united.jpg
Kejutan Besar di Ternate! Persib Dihajar Malut United, Gagal Kudeta Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement