Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Kedua Tim Masih Sama Kuat 0-0

Timnas Indonesia U-17 masih sama kuat 0-0 di babak pertama kontra Korea Selatan U-17. (Foto: PSSI)

BEKASI – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 sejauh ini mampu menahan Korea Selatan U-17 0-0 hingga babak pertama memasuki menit ke-30. Dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat itu, sejatinya Timnas Indonesia U-17 tertekan, namun Garuda Asia mampu bertahan dengan baik.

Ya, Korea Selatan U-17 amat mendominasi jalannya pertandingan di uji coba jelang Piala Dunia U-17 2023 tersebut. Status runner-up Piala Asia U-17 2023 yang dimiliki Korea Selatan U-17 benar-benar terlihat di pertandingan tersebut.

Sebab Korea Selatan U-17 mampu menekan Timnas Indonesia U-17 hingga membuat pasukan Bima Sakti itu kewalahan. Namun, beruntungnya sampai laga memasuki menit 30, skor masih sama kuat 0-0.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Laga Uji Coba:

Timnas Indonesia U-17 XI: Ikram Al Giffari; Habil, Iqbal Gwijangge, Rizdjar, Sulthan Zaky; Figo Dennis, Ji Da Bin, Kafiatur Rizky; Riski Afrisal, Aulia Rahman, Givary Lotra

(Rivan Nasri Rachman)