HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Argentina Yakin Lionel Messi Tetap Main di Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |01:02 WIB
Pelatih Timnas Argentina Yakin Lionel Messi Tetap Main di Piala Dunia 2026
Bintang Timnas Argentina, Lionel Messi (Foto: Reuters)
BUENOS AIRES – Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni menyebut Lionel Messi akan tetap bermain di Piala Dunia 2026. Namun, Scaloni menyerahkan semua keputusan kepada Messi.

Setelah membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022, Messi sempat menyatakan tidak ingin bermain lagi dalam turnamen edisi selanjutnya. La Pulga -julukan Lionel Messi- nampaknya ingin menikmati usia ‘senja’ dalam sepak bola.

Pasalnya, Messi akan berusia 39 tahun saat turnamen empat tahunan itu digelar nantinya. Piala Dunia edisi selanjutnya akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni – 19 Juli 2026.

Scaloni meyakini Messi akan tetap bermain dalam turnamen edisi mendatang. Akan tetapi, pelatih berusia 45 tahun itu tidak mau memaksakan pilihan sang megabintang untuk bermain di Piala Dunia 2026.

“Saya pikir Messi akan berada di sana (pada tahun 2026),” kata Scaloni dilansir dari Diario AS, Senin (28/8/2023).

“Semuanya terserah dia, apa yang dia inginkan dan apakah dia merasa cocok,” sambungnya.

