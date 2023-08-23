Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Optimis Tatap Duel Dewa United vs Persija Jakarta, Egy Maulana Vikri Cs Punya Motivasi Tambahan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |02:14 WIB
Optimis Tatap Duel Dewa United vs Persija Jakarta, Egy Maulana Vikri Cs Punya Motivasi Tambahan
Laga RANS Nusantara FC vs Dewa United di Liga 1. (Foto: RANS Nusantara FC)
TANGERANG Dewa United menatap optimis duel kontra Persija Jakarta di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Pasalnya, Egy Maulana Vikri cs kini punya motivasi tambahan.

Hal itu didapat dari hasil laga pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Melawan RANS Nusantara FC, Dewa United diketahui sukses meraih hasil imbang dengan skor 0-0.

RANS Nusantara FC vs Dewa United

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, menilai hasil tersebut membuat kepercayaan diri timnya meningkat jelang menghadapi Persija Jakarta. Pasalnya, meski hanya meraih satu poin, Jan Olde menilai tim besutannya menunjukkan permainan yang lebih baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya.

“Secara permainan, tim menunjukkan perkembangan karena berhasil menciptakan beberapa peluang. Tentunya, ini membangkitkan kepercayaan diri tim menghadapi pertandingan ke depan,” kata Jan Olde, dilansir dari situs resmi LIB, Rabu (23/8/2023).

