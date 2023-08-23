Optimis Tatap Duel Dewa United vs Persija Jakarta, Egy Maulana Vikri Cs Punya Motivasi Tambahan

TANGERANG – Dewa United menatap optimis duel kontra Persija Jakarta di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Pasalnya, Egy Maulana Vikri cs kini punya motivasi tambahan.

Hal itu didapat dari hasil laga pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Melawan RANS Nusantara FC, Dewa United diketahui sukses meraih hasil imbang dengan skor 0-0.

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, menilai hasil tersebut membuat kepercayaan diri timnya meningkat jelang menghadapi Persija Jakarta. Pasalnya, meski hanya meraih satu poin, Jan Olde menilai tim besutannya menunjukkan permainan yang lebih baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya.

“Secara permainan, tim menunjukkan perkembangan karena berhasil menciptakan beberapa peluang. Tentunya, ini membangkitkan kepercayaan diri tim menghadapi pertandingan ke depan,” kata Jan Olde, dilansir dari situs resmi LIB, Rabu (23/8/2023).