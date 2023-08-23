Jika Tinggalkan Manchester United, Bruno Fernandes Tak Tertarik Ikuti Jejak Cristiano Ronaldo Hijrah ke Arab Saudi

MANCHESTER – Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, tak tertarik ikuti jejak Cristiano Ronaldo hijrah ke Arab Saudi. Jika meninggalkan Man United, Bruno Fernandes lebih memilih berkarier di Brasil.

Tentunya, Bruno Fernandes punya alasan khusus soal keputusannya itu. Menurutnya, sepakbola Brasil memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki kompetisi yang sangat bagus.

“Saat bisa, saya mengikuti sepakbola Brasil. Saya merasa sepakbola Brasil itu menarik, sepakbola elektrik, berkualitas, menyenangkan, sangat satu lawan satu,” kata Fernandes, dikutip dari Mirror, Rabu (23/8/2023).

“Itu murni sepakbola. Saya merasa, setelah melihat pelatih di sana, bukan hanya orang Portugal, tetapi juga orang Brasil, telah mengembangkan taktik sepakbola,” lanjutnya.

“Saya tidak terlalu suka berbicara tentang masa depan yang jauh, tapi seperti yang saya katakan, ini sepakbola yang menarik, sangat menarik. Satu-satunya yang jadi catatan adalah perjalanannya sangat panjang ke Brasil,” sambungnya.

Alasan Fernandes tertarik menjajal kompetisi di Brasil tak lain karena kompetisinya. Menurutnya, kompetisi di Negeri Samba itu cukup menarik. Meski begitu, dia tidak ingin memikirkan hal tersebut terlalu jauh karena saat ini fokus bersama Man United.

“Ada banyak kompetisi, banyak klub yang bermain di Libertadores dan Sudamericana, kompetisi yang sangat bagus. Saya tidak mengatakan tidak, karena sepak bola Brasil sangat menarik, dan kita tidak pernah tahu seperti apa di masa depan,” jelas Fernandes.