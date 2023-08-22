Kalah Telak 0-3 dari Madura United, Aji Santoso Soroti Lini Belakang Persikabo 1973

BEKASI – Persikabo 1973 kalah telak dari Madura United di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Mendapati hasil ini, pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso, langsung menyoroti lini belakang timnya.

Tiga gol Madura United dianggap Aji Santoso sebagai kesalahan dari lini pertahanan. Lebih lanjut, mantan pelatih Persebaya itu mengakui masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim barunya.

“Saya bisa melihat dari pertandingan tadi tentunya masih banyak yang harus saya benahi karena memang waktu saya kemarin hanya satu kali latihan," kata Aji, dilansir dari laman Liga, Selasa (22/8/2023).

"Pertama gol yang terjadi kesalahan pemain kami sendiri. Tiga gol itu hampir mutlak kesalahan pemain yang perlu saya benahi. Lalu, peluang yang harusnya jadi gol. Tadi menit awal Varela sudah mendapatkan peluang seharusnya jadi gol," sambungnya kemudian.