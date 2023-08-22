Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kalah Telak 0-3 dari Madura United, Aji Santoso Soroti Lini Belakang Persikabo 1973

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |02:35 WIB
Kalah Telak 0-3 dari Madura United, Aji Santoso Soroti Lini Belakang Persikabo 1973
Laga Persikabo 1973 vs Madura United. (Foto: Persikabo 1973)
A
A
A

BEKASI Persikabo 1973 kalah telak dari Madura United di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Mendapati hasil ini, pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso, langsung menyoroti lini belakang timnya.

Tiga gol Madura United dianggap Aji Santoso sebagai kesalahan dari lini pertahanan. Lebih lanjut, mantan pelatih Persebaya itu mengakui masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim barunya.

Persikabo 1973 vs Madura United

“Saya bisa melihat dari pertandingan tadi tentunya masih banyak yang harus saya benahi karena memang waktu saya kemarin hanya satu kali latihan," kata Aji, dilansir dari laman Liga, Selasa (22/8/2023).

"Pertama gol yang terjadi kesalahan pemain kami sendiri. Tiga gol itu hampir mutlak kesalahan pemain yang perlu saya benahi. Lalu, peluang yang harusnya jadi gol. Tadi menit awal Varela sudah mendapatkan peluang seharusnya jadi gol," sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652137/siap-dukung-garuda-muda-di-sea-games-2025-scan-ulang-gtv-di-channel-30-biar-nonton-makin-jernih-zja.webp
Dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Scan Ulang GTV di Channel 30 Biar Nonton Makin Jernih!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/trofi_liga_kampung_soekarno_cup.jpg
Filosofi Emas Trofi Soekarno Cup 2025: Simbol Gotong Royong dan Semangat Pemuda Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement