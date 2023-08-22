PSS Sleman Catatkan Hattrick Kemenangan, Ricky Cawor Optimis Lanjutkan Tren Positif saat Lawan Persebaya Surabaya

TANGERANG – PSS Sleman tengah berada dalam tren positif saat ini. Sukses mencatatkan hattrick kemenangan di Liga 1 2023-2024, salah satu pemain andalannya, Ricky Cawor, menjadi yakin bisa melanjutkan laju positifnya itu ke laga Persebaya Surabaya di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024.

Ricky Cawor mengaku senang atas performa timnya sejauh ini. Dia menjelaskan bahwa kerja keras para pemain dan pelatih membuat PSS Sleman bisa meraih kemenangan.

“Puji Tuhan kami bisa menang di pertandingan melawan Persita, menurut saya hasil ini karena kerja keras semua pemain. Berkat suntikan dari manajemen dan pelatih. Kami akhirnya bisa memenangkan pertandingan hari ini," ujar Ricky Cawor, dilansir dari laman Liga 1, Selasa (22/8/2023).

Ya, PSS Sleman sukses menang saat melawan Persita Tangerang di pekan ke-9 Liga 1 2023-2023. Laga yang digelar pada Jumat 18 Agustus 2023 itu berakhir dengan skor 3-2.

Ricky Cawor pun menjadi man of the match di laga tersebut. Dia bisa tampil apik hingga menyumbangkan satu gol.

Hasil itu membuat PSS Sleman menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 15 poin dari sembilan penampilan. Tim berjuluk Super Elja itu mampu menang beruntun dalam tiga laga terakhir.