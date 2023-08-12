4 Pesepakbola Top Dunia yang Bisa Cetak Gol Melalui Tendangan Corner Kick, Nomor 1 Punya Sepakan Gledek

DERETAN empat pesepakbola top dunia yang bisa cetak gol melalui tendangan corner kick menarik untuk diulas. Pasalnya, gol seperti baru saja terjadi di Liga 1 2023-2024 saat PSIS Semarang berhadapan dengan Arema FC.

Ya, Septian David Maulana membuat suporter di Stadion Jatidiri, Semarang bergemuruh berkat gol spektakulernya di menit ke-67. Menjadi eksekutor tendangan sudut, mantan pemain Timnas Indonesia di Asian Games 2018 itu melihat posisi penjaga gawang Arema FC, Julian Schwarzer sedikit terlalu ke depan.

Alhasil, Septian David langsung mengarahkan bola ke tiang dekat. Julian Schwarzer yang tidak menyangka dengan sepakan tersebut lantas gagal untuk mengantisipasinya. Gol ini lantas membuat Laskar Mahesa Jenar unggul 1-0.

Lantas siapa saja pesepakbola top dunia yang bisa cetak gol melalui tendangan corner kick seperti Septian David Maulana? berikut ulasannya.

BACA JUGA: 6 Pesepakbola Indonesia Bergelar Sarjana

4. Thierry Henry

Ada nama legenda Arsenal, Thierry Henry, yang berhasil mencetak gol corner kick ke gawang Columbus, klub asal Major League Soccer. Berkat gol tersebut, Henry sukses membawa timnya, yakni New York Red Bulls meraih tiga poin setelah menang 3-1.