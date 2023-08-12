Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pesepakbola Top Dunia yang Bisa Cetak Gol Melalui Tendangan Corner Kick, Nomor 1 Punya Sepakan Gledek

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |02:12 WIB
4 Pesepakbola Top Dunia yang Bisa Cetak Gol Melalui Tendangan Corner Kick, Nomor 1 Punya Sepakan Gledek
David Beckham pernah mencetak gol langsung dari tendangan penjuru (Foto: Twitter/@ManUtd)
A
A
A

DERETAN empat pesepakbola top dunia yang bisa cetak gol melalui tendangan corner kick menarik untuk diulas. Pasalnya, gol seperti baru saja terjadi di Liga 1 2023-2024 saat PSIS Semarang berhadapan dengan Arema FC.

Ya, Septian David Maulana membuat suporter di Stadion Jatidiri, Semarang bergemuruh berkat gol spektakulernya di menit ke-67. Menjadi eksekutor tendangan sudut, mantan pemain Timnas Indonesia di Asian Games 2018 itu melihat posisi penjaga gawang Arema FC, Julian Schwarzer sedikit terlalu ke depan.

Septian David Maulana cetak gol dari tendangan penjuru

Alhasil, Septian David langsung mengarahkan bola ke tiang dekat. Julian Schwarzer yang tidak menyangka dengan sepakan tersebut lantas gagal untuk mengantisipasinya. Gol ini lantas membuat Laskar Mahesa Jenar unggul 1-0.

Lantas siapa saja pesepakbola top dunia yang bisa cetak gol melalui tendangan corner kick seperti Septian David Maulana? berikut ulasannya.

4. Thierry Henry

Thierry Henry bisa mencetak gol dari tendangan penjuru

Ada nama legenda Arsenal, Thierry Henry, yang berhasil mencetak gol corner kick ke gawang Columbus, klub asal Major League Soccer. Berkat gol tersebut, Henry sukses membawa timnya, yakni New York Red Bulls meraih tiga poin setelah menang 3-1.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185712/berikut_empat_klub_yang_pernah_dilatih_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst-6QxW_large.jpg
4 Klub yang Pernah Dilatih Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst, Nomor 1 Dibawa Juara Liga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185547/fc_emmen_bangga_dengan_keberhasilan_tim_geypens_memenangi_penghargaan_gol_terbaik_untuk_oktober_2025-LYHk_large.jpg
FC Emmen Unggah Momen Tim Geypens Terima Penghargaan Gol Terbaik untuk Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185622/dean_james-VRKn_large.jpg
Penyesalan Mendalam Dean James Diganjar Kartu Merah dan Go Ahead Eagles Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185609/dean_james-JLQv_large.jpg
Kisah Dean James yang Sakit Hati Kena Kartu Merah Perdana dalam Karier di Laga Heracles Almelo vs Go Ahead Eagles
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647687/ikut-kejurnas-pobsi-2025-marlando-sihombing-bidik-emas-biliar-di-sea-games-2025-bms.webp
Ikut Kejurnas POBSI 2025, Marlando Sihombing Bidik Emas Biliar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/08/pembalap_aprilia_racing_jorge_martin.jpg
Terpuruk di MotoGP 2025, Jorge Martin Sumpah Balas Dendam di Musim 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement