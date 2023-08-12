Sambut Barito Putera di Kandang, Levy Madinda Optimis Persib Bandung Bisa Menang

BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Levy Madinda optimis timnya bisa menang atas Barito Putera pada Minggu 13 Agustus 2023 mendatang. Pasalnya Persib akan menjamu Barito Putera di kandang mereka, yakni di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Kemenangan dirasa Madinda memang wajib diraih Persib di laga pekan kedelapan Liga 1 2023-2024. Pasalnya skuad berjuluk Maung Bandung tersebut tengah terjerembab di peringkat ke-16 pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Madinda mengatakan timnya harus segera melupakan kekalahan dari Persis dan menang demi lolos dari zona degradasi. Caranya tentu dengan menyiapkan tim sebaik mungkin agar Persib bisa tampil menggila kala melawan Barito Putera.

"Kami memiliki tim pelatih. Sekarang saya hanya memikirkan pertandingan di hari Minggu, pertandingan di rumah kami. Kami siap mengerahkan segalanya," kata Levy dilansir dari laman Persib, Sabtu (12/8/2023).

Pemain asal Gabon itu mengatakan kondisi rekan-rekannya saat ini memang jauh lebih. Pasalnya, timnya sudah bersemangat menyambut laga itu.

"Saya melihat semua orang sudah lebih baik," sambung Madinda.