Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sambut Barito Putera di Kandang, Levy Madinda Optimis Persib Bandung Bisa Menang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |03:01 WIB
Sambut Barito Putera di Kandang, Levy Madinda Optimis Persib Bandung Bisa Menang
Pemain Persib Bandung, Levy Madinda. (Foto: Instagram/levymadinda11)
A
A
A

BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Levy Madinda optimis timnya bisa menang atas Barito Putera pada Minggu 13 Agustus 2023 mendatang. Pasalnya Persib akan menjamu Barito Putera di kandang mereka, yakni di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Kemenangan dirasa Madinda memang wajib diraih Persib di laga pekan kedelapan Liga 1 2023-2024. Pasalnya skuad berjuluk Maung Bandung tersebut tengah terjerembab di peringkat ke-16 pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Madinda mengatakan timnya harus segera melupakan kekalahan dari Persis dan menang demi lolos dari zona degradasi. Caranya tentu dengan menyiapkan tim sebaik mungkin agar Persib bisa tampil menggila kala melawan Barito Putera.

"Kami memiliki tim pelatih. Sekarang saya hanya memikirkan pertandingan di hari Minggu, pertandingan di rumah kami. Kami siap mengerahkan segalanya," kata Levy dilansir dari laman Persib, Sabtu (12/8/2023).

Levy Madinda

Pemain asal Gabon itu mengatakan kondisi rekan-rekannya saat ini memang jauh lebih. Pasalnya, timnya sudah bersemangat menyambut laga itu.

"Saya melihat semua orang sudah lebih baik," sambung Madinda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647909/klasemen-liga-inggris-mu-gagal-tembus-5-besar-arsenal-nyaman-di-puncak-him.webp
Klasemen Liga Inggris: MU Gagal Tembus 5 Besar, Arsenal Nyaman di Puncak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/siti_sarah_azzahraaz_zahra_ditya_ramadhani.jpg
Siti/Az Zahra Disingkirkan Dramatis Ganda Turki di Babak Pertama Syed Modi India International 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement