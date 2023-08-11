5 Pesepakbola Kaya Raya yang Jatuh Miskin, Nomor 1 Eks Bintang Manchester United

Eric Djemba-Djemba dan Cristiano Ronaldo kala bermain bersama di Manchester United. (Foto: Reuters)

5 pesepakbola kaya raya yang jatuh miskin akan diulas Okezone dalam artikel ini. Salah satunya adalah eks bintang Manchester United.

Menjadi pesepakbola profesional, sejumlah pemain top dunia memang bisa meraup pendapatan besar. Bayaran selangit ini diberikan karena bakat apik mereka di dunia sepakbola. Tak ayal, sejumlah pemain bisa hidup bergelimangan harta karena kaya raya.

Tetapi, harta selangit itu sayangnya tak bisa digunakan sejumlah pesepakbola dengan baik. Mereka pun akhirnya menjadi jatuh miskin.

Siapa saja pesepakbola yang mengalami hal itu? Berikut 5 pesepakbola kaya raya yang jatuh miskin.

5. Keith Gillespie





Salah satu pesepakbola kaya raya yang jatuh miskin adalah Keith Gillespie. Eks pemain Manchester United hingga Leicester City itu sejatinya merupakan pesepakbola kaya raya.

Tetapi, Keith Gillespie malah bangkrut. Penyebabnya, dia kecanduan dengan judi. Akibatnya, Keith Gillespie harus kehilangan uang sekira 7 juta poundsterling.

4. Paul Merson





Lalu, ada nama Paul Merson. Pemai nasal Inggris ini juga jadi pesepakbola bintang di era 90-an. Dia mengukir karier ciamik dengan membela sejumlah tim top Inggris, salah satunya Arsenal.

Sayangnya, bayaran besar yang didapat tak bisa dijaga dengan baik oleh Paul Merson. Alhasil, dari awalnya jadi pesepakbola kaya raya, dirinya harus miskin mendadak usai pensiun pada 2006. Dia kehabisan banyak uang untuk bersenang-senang bersama perempuan, alkohol, hingga berjudi.