Segini Perbandingan Gaji Cristiano Ronaldo dengan Sadio Mane di Al Nassr

SEGINI perbandingan gaji Cristiano Ronaldo dengan Sadio Mane. Ternyata keduanya memiliki gaji yang sangat jauh berbeda.

Seperti yang telah diketahui, Sadio Mane memutuskan untuk mengikuti tren pemain Eropa yang meninggalkan Benua Biru dan bergabung ke klub Arab Saudi, Al Nassr. Hal tidak begitu mengejutkan mengingat pemain Timnas Senegal itu pernah mengatakan ingin bermain di Negara Muslim.

Usut punya usut, kepindahan Mane ke Al Nassr ternyata mengandung campur tangan seorang Cristiano Ronaldo. Ya, Mane pernah bertemu dengan CR7 ketika tengah berlibur di Mallorca.

Berawal dari sana, Mane kemudian menghubungi Ronaldo saat mendapat tawaran dari Al Nassr. Dan pada akhirnya, dia benar-benar menyusul Ronaldo menuju klub asal Kota Riyadh itu.

Kepindahan keduanya pun cenderung mirip. Di mana Ronaldo pindah pada Januari 2023 setelah wawancara kontroversialnya dengan Piers Morgan yang mengecam Manchester United dan Erik ten Hag.

Di sisi lain, Mane juga pindah karena hubungan buruknya dengan tim. Di mana, eks Liverpool ini menjalani musim perdananya dengan kurang apik, yakni hanya mencetak 12 gol dan enam assist dalam 38 pertandingan.