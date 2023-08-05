Persita Tangerang Ogah Terpuruk Lama-Lama, Langsung Alihkan Fokus Usai Dihajar Bhayangkara FC

TANGERANG – Persita Tangerang ogah terpuruk lama-lama usai kalah dari Bhayangkara FC di pekan ke-6 Liga 1 2023-2024. Pelatih Persita Tangerang, Luis Edmundo Duran, pun memilih langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya, yakni melawan PSM Makassar.

"Hasilnya bukan yang kita inginkan, tetapi itu bisa terjadi di sepak bola situasi seperti ini. Pertandingan sulit, semua yang kita rencanakan hari ini tidak berjalan lancar," ungkap pelatih Persita, Luis Edmundo Duran seusai laga, Kamis 3 Agustus 2023.

"Kami akan melakukan evaluasi secara internal, kita tahu kesalahan-kesalahan di lapangan harus lihat ke depan ada pertandingan yang mepet, kita harus siap untuk pertandingan berikutnya agar bisa tampil maksimal," tambahnya.

"Walaupun pertandingan hari ini tidak berjalan sesuai yang kita rencanakan, yang terpenting ialah para pemain tetap berjuang sangat keras," kata Duran.