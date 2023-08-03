6 Pemain Legendaris Persib bandung yang Pernah Pakai Nomor Punggung 15 Sebelum Levy Madinda

INI 6 pemain legendaris Persib Bandung yang pernah pakai nomor punggung 15 sebelum Levy Madinda, menarik untuk diulas. Seperti yang telah diketahui, pemain anyar Persib Bandung, Levy Madinda memastikan diri akan mengenakan nomor punggung 15 untuk mengarungi Liga 1 2023-2024.

Pemain asal Gabon itu mengaku bahwa nomor 15 adalah nomor yang kerap dipakainya saat masih bermain di negaranya. "Saya memilih nomor 15 musim ini bersama Persib," ujar Levy Madinda dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (2/8/2023).

"Dulu, ketika masih bermain di Gabon, saya sudah memakai nomor punggung ini. Sekarang, saya memakainya lagi," sambungnya.

Dengan digunakannya kembali nomor 15 di Persib, maka Madinda menjadi pemain kesekian yang menggunakan nomor ini. Sebelumnya, pemain-pemain yang mengenakan nomor ini mayoritas adalah para pemain legendaris yang memiliki peranan penting dalam tim.

Berikut adalah 6 pemain legendaris Persib Bandung yang pernah pakai nomor punggung 15 sebelum Levy Madinda.

6. Asep Kustiana





Asep Kustiana merupakan pemain Persib di era 1990 an. Salah satu prestasi terbaiknya bersama Persib adalah saat mengantarkan Maung Bandung juara Liga Indonesia edisi pertama, yakni musim 1994/1995. Bahkan pada saat itu, Asep Kustiana menjadi gelandang tersubur Persib di Ligina I.

5. Zaenal Arief





Zaenal Arief membela Persib dalam dua kali periode, yakni 1998/1999 dan musim 2006 sampai 2008. Dengan mengenakan nomor punggung 15, Zaenal Arief menjelma menjadi ujung tombak andalan Persib pada masa itu. Tak ayal, pemain kelahiran Garut ini lantas dipanggil ke Timnas Indonesia.