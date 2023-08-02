Pemain Muda PSM Makassar Tak Kunjung Main di Liga 1 2023-2024, Bernardo Tavares Tak Beri Kesempatan?

DUA pemain muda PSM Makassar, yakni Muhammad Ardiansyah dan Sandy Ferizal tak kunjung mendapat menit bermain di Liga 1 2023-2024. Padahal pertandingan telah memasuki pekan kelima.

Atas hal tersebut, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares pun dituding tidak memberikan kesempatan pada pemain muda tersebut. Tudingan itu pun kemudian disangkal oleh pelatih asal Portugal itu.

Bernardo Tavares mengatakan sudah memberikan kesempatan pemain muda itu tampil di timnya. Namun, kesempatan yang diberikan saat PSM melakoni laga play off melawan Bali United FC sebelum Liga 1 2023-2024 bergulir.

Kalau Anda bilang dia (mereka) belum main, dia sudah main sebelumnya di dua pertandingan penting melawan Bali United," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (1/8/2023).

Pelatih berusia 43 tahun itu mengatakan pemilihan 11 pemain yang akan tampil ditentukan setelah sesi latihan. Dia melihat kesiapan para pemain untuk turun laga pada Liga 1.