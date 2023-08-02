Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kenakan Nomor Punggung 26 di Ipswich Town, Sinyal Elkan Baggott Dibawa ke EFL Championship?

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |02:12 WIB
Kenakan Nomor Punggung 26 di Ipswich Town, Sinyal Elkan Baggott Dibawa ke EFL Championship?
Elkan Baggott kenakan nomor punggung 26 di Ipswich Town/Foto: Ipswich Town
A
A
A

PEMAIN abroad Indonesia, Elkan Baggott, resmi mendapat nomor punggung di Ipswich Town untuk musim baru 2023-2024. Dengan begitu, apakah ini sinyal bek berlabel Timnas Indonesia itu bakal dibawa klubnya ke EFL Championship?

Terbaru, klub kasta kedua Liga Inggris, Ipswich Town, mengumumkan daftar nomor punggung skuad untuk musim 2023-2024 melalui laman web resminya. Menariknya, nama Elkan Baggott tertera dalam pengumuman tersebut.

 Elkan Baggott

“Klub dapat mengonfirmasi nomor punggung skuad untuk musim 2023-2024. Sebagian besar pemain mempertahankan nomor punggung mereka dari musim lalu,” bunyi pernyataan dari laman ITFC, Selasa (1/8/2023).

Elkan Baggott mendapatkan nomor punggung 26 untuk musim 2023-2024. Nomor tersebut lebih kecil dibandingkan dua nomor punggung yang pernah dikenakan Elkan sebelumnya. Pada musim 2020-2021, bek tengah berusia 20 tahun itu mengenakan nomor punggung 46.

 BACA JUGA:

Musim berikutnya, dia mengenakan nomor 47. Jika melihat pada tiga musim sebelumnya, Elkan tidak memiliki nomor punggung menjelang musim dimulai. Bek berpostur 194 cm itu baru mendapatkan nomor punggung ketika dipanggil membela Ipswich Town dalam beberapa laga.

Pemberian nomor punggung ini dapat menjadi sinyal Elkan akan dibawa Ipswich Town ke EFL Championship. Jika hal itu terjadi, Elkan berpeluang mencetak sejarah menjadi pesepakbola Indonesia pertama yang tampil di kasta kedua Liga Inggris (EFL Championship).

Halaman:
1 2
      
