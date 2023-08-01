5 Pesepakbola Ini Dipoles Dirtek PSSI Frank Wormuth Jadi Pemain Bintang Kelas Dunia, Nomor 1 Bintang Real Madrid!

5 pesepakbola ini dipoles oleh Frank Wormuth hingga menjadi pemain bintang kelas dunia. Hal ini tidak lepas karena kemampuan serta pengalaman Wormuth dalam mengelola pemain-pemain muda.

Seperti yang telah diketahui, sebelum menjadi Direktur Teknik (Dirtek PSSI) dan membantu Timnas Indonesia U-17, Frank Wormuth memiliki banyak pengalaman menangani tim-tim muda. Dilansir dari laman Transfermarkt, tercatat pria kelahiran Berlin, 13 September 1960 itu pernah menangani berbagai klub, seperti Union Berlin hingga FC Groningen, yang banyak melahirkan pemain potensial.

Selain itu, Wormuth juga pernah menjadi kepala instruktur Futball-Lehrer-Ausbildung des DFB. Dia juga pernah menjadi pelatih di Timnas Jerman U-20.

Dengan segudang pengalaman tersebut, tak ayal PSSI memilih Wormuth untuk menjadi dirtek dan turut membantu Bima Sakti di Timnas Indonesia U-17 guna menyambut Piala Dunia U-17 2023. Hal itu semata-mata agar Wormuth dapat menyulap para pemain muda Indonesia sehingga dapat menjadi pemain kelas dunia seperti anak asuhnya dulu.

Lalu, siapa saja pesepakbola yang pernah diasuh Frank Wormuth? Berikut 5 pesepakbola ini dipoles oleh Frank Wormuth hingga menjadi pemain bintang kelas dunia.

5. Shkodran Mustafi





Shkodran Mustafi menjadi anak asuh Wormuth di Timnas Jerman U-20 pada kurun waktu 2011 hingga 2013. Semasa itu, Mustafi dimainkan dalam 10 laga dan mencetak gol.

Selepas diasuh oleh Wormuth, Mustafi pun menjalani karier gemilang bersama klub-klub elite Eropa. Di antaranya, ada Sampdoria, Valencia, Arsenal, hingga Schalke 04.

4. Sead Kolasinac





Bersamaan dengan Mustafi, Sead Kolasinac juga diasuh Frank Wormuth di Timnas Jerman U-20, sebelum memilih Bosnia Herzegovina di level senior. Semasa di Timnas Jerman U-20, Kolasinac menjalani debut menghadapi Polandia dengan catatan satu gol dalam dua kali penampilan.