Usai Dihajar Persija Jakarta, Aji Santoso Bertekad Segera Akhiri Tren Negatif Persebaya Surabaya

PELATIH Persebaya Surabaya, Aji Santoso, bertekad segera akhiri tren negatif timnya di Liga 1 2023-2024. Hal ini disampaikan usai Persebaya disikat Persija Jakarta pada pekan ke-5 Liga 1 2023-2024.

Ya, pil pahit harus ditelan Persebaya kala melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Minggu 30 Agustus 2023 malam WIB. Mereka kalah dengan skor 0-1.

Gol semata wayang Persija dicetak oleh Ryo Matsumura pada menit ke-38. Persebaya pun tak bisa membaas satu pun gol.

Dalam laga itu, Persebaya juga harus kehilangan sosok Arief Catur. Dia diusir pada menit ke-29 karena melanggar Witan Sulaeman.

Hasil itu membuat Persebaya belum menang di 4 laga terakhir Liga 1 2023-2024. Mereka menelan dua hasil imbang dan dua kekalahan.